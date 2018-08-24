24.08.2018, Киев, Владимир Гладков
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Демография, Киев, Медицина, Общество, Украина

Причина самой высокой в Европе детской смертности – «реформы» Ульяны Супрун



Инициативы и легкомысленные решения исполняющей обязанности министра здравоохранения Украины Ульяны Супрун могут вылиться в неконтролируемые последствия.

Об этом во время конференции на тему «Итоги 27-й годовщины провозглашения независимого государства Украина» заявил доктор экономических наук Украины Анатолий Пешко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Самая высокая детская смертность в Европе приходится на Украину. Причина очень простая – наша медицинская реформа, которая уносит миллионы жизней наших граждан. Буквально на днях Супрун объявила о том, что Скорая помощь будет работать с 8 утра до 20 вечера. А дальше как хотите, так и выживайте. На выходных – с 8 до 15. В любой цивилизованной стране Европы такие вещи прошли бы?» – рассказал Пешко.

«Когда-то в Великобритании один лорд сказал, что если мы не будем бесплатно народ учить и лечить, они вырастут неграмотными и агрессивными, а закончится это тем, что они нас просто поубивают», – добавил украинский учёный.

Ранее сообщалось, что «Доктор Смерть» выражала свою обеспокоенность здоровьем украинцев, распространяя со своих соцсетей для «свидомого» электората советы, как правильно употреблять грибы.

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