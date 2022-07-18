«Причинение тяжких последствий»: сотрудницу Госкомрегистра Крыма препроводили на допрос

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Новости Украины

Сотрудницу Госкомрегистра Крыма с рабочего места сопроводили на допрос по поводу регистрации 5 лет назад участка земли в Бахчисарайском районе.

Участок принадлежал республике и перешел в частную собственность незаконно, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Под следствием оказалась главный консультант отдела регистрации прав на земельные участки Госкомрегистра. Ее действия следователи квалифицировали по п.«в» ч.3 ст. 286 УК РФ – превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий. Незаконное отчуждение участка в 16,5 га площади повлекло ущерб в 40 миллионов рублей. За что чиновнице грозит от 3 до 10 лет лишения свободы.

Напомним, после 2014 года регистрация прав собственности в Крыму велась по украинским и российским документам. Это приводило к двойным сделкам – приобретенное в республике имущество и зарегистрированное по российскому законодательству на Украине можно было продать второй раз.

Кроме того, благодаря блокированию доступа к базам данных по сделкам и имуществу, на Украине изготавливали доверенности, решения судов и договоры о передаче прав собственности на объекты в Крыму третьим лицам, которые после оформляли их в республиканских органах в ущерб правообладателям.