Причиной массового украинского самолетопада мог стать вышедший на охоту «Русский AWACS» – Коц

Причиной массового падения украинских самолетов, которых за 5 дней у ВСУ стало меньше на 24 штуки, мог стать «Русский AWACS» – самолет дальнего радиолокационного обнаружения, который стал работать в зоне конфликта.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военкор Александр Коц, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Коца, российский А-50, созданный на базе Ил-76, работает в связке не только с ВКС, но и с системами ПВО С-400, что обеспечивает высокую эффективность.

«Почему так резко возросло количество сбиваемых самолетов? Во-первых, потому что эти самолеты у Украины появились. Эти самолеты были переданы странами Восточной Европы, около 30-ти, по-моему, самолетов, половину из которых передавала Польша. Вот, они начали летать. Ну и у нас повысились возможности не просто их сбивать, а обнаруживать. И тут можно только предполагать. Сегодня появляются предположения, что здесь приложили руку наши самолеты дальнего радиолокационного обнаружения, так называемые «самолеты судного дня» А-50, их еще называют «Русский AWACS». Это такой Ил-76 с тарелкой наверху… Это самолет, который может обнаруживать цели на расстоянии, если я не ошибаюсь, до 650 километров. То есть, большую часть Украины он покрывает. Но помимо того, что он может обнаружить и самолеты, и крылатые ракеты, которые летят, при этом он может одновременно сопровождать до 300 целей. А тактический экипаж, это операторы, он может одновременно управлять действиями 12 наших истребителей. Он 12 истребителям одновременно может давать разные цели, и они по этим целям работают, им не надо их видеть даже на своих экранах – он просто дает целеуказание, истребители стреляют, попадают. Одновременно он может давать информацию уже для самостоятельного наведения еще 60-ти самолетам. То есть, можете себе представить ценность этого аппарата. Неслучайно на него была совершена атака в Белоруссии. Если действовал этот самолет, это здорово, потому что задавались вопросы, почему А-50, почему наши самолеты дальнего радиолокационного обнаружения не работают в зоне Специальной военной операции. Значит, будем надеяться, они начали работать. Помимо того, что они могут наводить истребители, они могут наводить и системы ПВО, те же С-400», – отметил Коц.