Причины провала стартового плана СВО. Анализ полковника Пинчука

«ПолитНавигатор» публикует главу 3 из новой книги участника СВО экс-руководителя МГБ ДНР полковника Андрея Пинчука «СВО. Клаузевиц и пустота», которая под псевдонимом была издана в этом году. Она уже успела вызвать шок у читателей своей «правдой о войне».

Ранее для ознакомления читателями были представлены две главы из книги: одна посвящена событиям под Изюмом осени 2022 года, вторая – Красному Лиману

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

…После ухода СВО в затяжное состояние, нередко можно встретить критику стратегического планирования операции.

Например, существует мнение о том, что приоритетами наступления должны были стать не девять, а три-четыре направления с имитацией, но не задействованием реальных сил на второстепенных локациях с целью сковывания фронта.

Соответственно, после осознания сложности удержания всех маршрутов прорыва, правильным было бы не одномоментное оставление Киевского, Сумского, Черниговского участков как это произошло при Стамбульских переговорах, но передислокация с одного из них с соответствующим усилением остальных с целью сохранения возможностей рассекающих ударов.

Другим аргументом приводится пример молниеносной Карабахской войны 2020 года, когда Азербайджан сумел быстро перекрыть ключевой Лачинский коридор снабжения, сковать силы противника вдоль всего фронта, выявить самое слабое направление на оборонительной «линии Оганяна» и прорвать его, после чего достигнуть психологического эффекта взятием символически значимого города Шуша.

По этой аналогии нередко озвучивается альтернативный сценарий российского северо-восточного наступления вдоль берега Днепра, что обеспечивало бы как быстрое продвижение, защищенное естественной речной преградой, так и отсечение украинских сил от логистических схем снабжения со стабильным уменьшением их военной мощи и возможностей.

Параллельным наступлением в таком случае охватывались бы соседствующие Черниговская и Сумская области, с их удобной степной местностью, без крупных, легко превращаемых в непреодолимые крепости городов и массивных промышленных объектов.

При одновременном ударе с белорусского плацдарма в Галицийском направлении, это позволяло достичь классической военной стратегической задачи по локализации и изолированию театра военных действий (ТВД), перекрытию внешнего и внутреннего снабжения и быстрому рассечению сил противника.

Добавление сюда Киевского прорыва и создавало бы в таком случае те самые четыре, а не девять векторов движения со скоординированной стратегией и тактикой.

На Донбассе, в таком случае, местные войска удерживали бы ключевой боеготовый сегмент вооруженных сил Украины, не ввязываясь при этом в опустошающие и обескровливающие бои в крупных населенных пунктах вплоть до отсечения наступающими российскими силами в отношении донбасской группировки Украины со стороны Харькова и Гуляйполя.

Подобные планы и сценарии, однако, не учитывают специфики выбранной изначально концепции в виде СВО, а не войны, где, как мы помним, чисто военный расчет ставился в зависимость от кулуарно-специальных планов.

По этой причине критика военной стратегии СВО представляется весьма условной, и не отражающей обстоятельств этого планирования. Поэтому считаем более правильным изучить базовые возможности и концепции Российской армии, которые неизбежно служат основой любого из возможных планов.

Очевидно, что при планировании войны будущего российским Генштабом была сделана ставка на ракеты, бронетехнику, артиллерию и авиацию.

Вероятно, военное планирование сводилось к концепции, согласно которой противником выделялись крупные державы, сдерживание которых предполагалось осуществлять силами ядерной триады, тактическим ядерным оружием, высокоточным ракетным вооружением.

Сухопутные войска, вероятно, предполагались использоваться в боевых действиях малой интенсивности, по аналогии с Сирией, не требующих глобальных решений и ресурсов.

Как показал последующий опыт, главная ошибка такого сценарного варианта – недооценка роли пехоты в её взаимодействии с артиллерией и авиацией.

Математическое сравнение складских запасов вооружения, ракет, совокупной огневой мощи, авиации, ошибки в анализе готовности натовских иерархов оказать Украине столь мощную поддержку, и, самое главное, смещение ставки войны с пехотной составляющей сыграли с российской стороной злую шутку. На войне два плюс два никогда не четыре. Иногда пять, иногда ночь, иногда вторник, иногда миллион. При этом такая абстракция стратегических последствий требует особой тщательности и детальности в процессах тактических.

Здесь к месту вспоминается известное высказывание Владимира Ленина:

Следует сделать шаг назад и зафиксировать важный вывод: несмотря на все технологические достижения, усиление мощи средств поражения и качества разведки, главенствующая роль на поле боя сохраняется за пехотой в широком смысле человеческого ресурса, с оружием в руках захватывающего и удерживающего пространства и объекты.

Казалось бы – несколько барражирующих высокоточных боеприпасов или массированный удар реактивной или ствольной артиллерией способны уничтожить скопления личного состава и места дислокаций. Это так. Более того, зачастую солдаты вообще не вступают в бой или делают это крайне редко. И тогда неделями не меняются патроны в автоматных магазинах. Но верно и другое – в тот момент, когда начинается атака и активная оборона – главным фактором успеха остается всё-таки человеческий ресурс.

К чему привела недооценка роли пехоты? К тому, что необходимый комплекс мер по её обеспечению оказался так же сорван. Например, одна из острейших проблем начального периода СВО – нехватка, или, скорее полное отсутствие БПЛА тактического уровня.

В российской армии были разработаны и поставлены очень приличные боевые наступательные БПЛА («Орион», «Корсар», «Форпост», «Альтиус»). Даже разведывательные аппараты типа «Орлан-10» использовались как ударные. Но их оказалось мало! Выход в итоге, конечно, был найден. На поле боя появилась «Герань-2». Но с решением тактических задач на фронте она тоже имела мало общего.

Более того, отсутствие средних или тяжелых БПЛА типа «Орлан-30», позволяющих точное наведение артиллерии и коррективы боя, привело к повышенному расходу снарядов «на ощупь», и, как следствие, снарядному голоду. Если бы артиллерия была своевременно переведена на артблокноты, цифровые метеостанции, офлайн-карты и корректировалась мощными дронами и средствами космической разведки, то и проблема нехватки снарядов не была бы столь острой.

А как же с малыми БПЛА для разведки в составе малых групп и тактических подразделений, выполняющих функции «летающих биноклей» и средств ближней разведки?

И вот их не оказалось вообще. А те армейские, что были, крайне сложно ремонтировались, запчасти в ограниченном количестве поступали извилистыми непростыми путями. Фактор ускоренного армейского износа, необходимости гибкого подстраивания под особенности и специфику конкретных условий боевого применения учтен не был. Зачастую купить запчасть к «коммерческим» квадрокоптерам или провести своими силами в полевых условиях их модернизацию оказалось намного проще, чем пытаться пробить армейскую бюрократическую стену.

В ходе СВО данная проблема решалась почти исключительно за счет спонсоров и частных закупок. Почему так произошло? Очевидно, из-за недооценки данного фактора БЛА в армейском планировании. Но как могло случиться так, что важнейший вопрос эффективной работы личного состава оказался вне сферы достаточного обеспечения? Такое возможно только тогда, когда недооценивается сам фактор личного состава.

Именно этот вывод подтверждает нехватка или отсутствие всего того, без чего работа пехоты невозможна или затруднена – средства индивидуальной защиты (каски и бронежилеты), связь, медицина, элементарные средства обеспечения жизнедеятельности. Зачем они, если всё решает ракета или самолет? Итог мы увидели.

Более того, столь уже широко известная проблема БПЛА имеет и следующую, вполне ближнесрочную перспективу – широкомасштабное использование роев дронов, управляемых искусственным интеллектом. Способность традиционных средств ПВО противодействовать этому вызывает большие сомнения. И если уже сейчас не решать эту проблему, как и не развивать собственные возможности, то в ближайшее время новый военно-технологический кризис будет неизбежен.

Недооценка роли пехотного личного состава повлекла за собой и стратегические ошибки планирования. Традиционный подход, при котором одной из ключевых задач является локализация театра военных действий, также оказался забыт. Зачем отсекать отдельную локацию, если в ней некому сражаться? Просто наносим удары ракетами.

В то же время противник, руководствуясь классическими алгоритмами военной теории, отсекал логистические каналы поставок снабжения Российской армии, чем неоднократно добивался отступлений без изнурительных лобовых боев.

Если бы аналогичный подход реализовывался Россией изначально, а главный акцент был бы сделан на полноценной изоляции от западных поставок, последующая картина была бы другая. Да, Украина занимает протяженную территорию. Но когда целями были поставки ГСМ, остальные цели и инструменты для этого автоматически становились вторичными. Итог известен.

Причём, когда эффективность высокоточных ударов оказалось иной, чем виделась в планах, штабное планирование опять сделало крен и теперь уже пехотные подразделения зачастую шли вперед без достаточной артиллерийской, авиационной, ракетной, разведывательной поддержки.

Выяснилось, что настройка баланса театра военных действий – это одна из базовых проблем российского военного управления. Штабы просто не владели достаточной полнотой реальной, а не докладной информации, и не имели отработанных организационных и технических инструментов слаживания и взаимодействия.

Но что тогда в стране, помимо досужих рассуждений, является базой военного планирования и сценарных вариантов будущих ТВД? Такой документ есть. Этой военной конституцией в России является Военная доктрина. Принята она была в 2014 году, и вот теперь у нас есть все права оглянуться и понять, насколько оценки и планы были верны. Ведь именно на её основании осуществлялась последующая логика военного строительства.

Её изучение в условиях СВО – совершенно не рутинное и не канцелярское занятие. Ведь именно в ней «на основе анализа военных опасностей и военных угроз Российской Федерации и интересам её союзников сформулированы основные положения военной политики и военно-экономического обеспечения обороны государства».

Здесь важно обратить внимание на фразу о союзниках – ведь именно в связи с угрозами союзникам – ЛДНР – и была начата СВО.

Тут, кстати, о СВО, хоть и несколько риторически, но в контексте предвидения. В Доктрине определяется военная терминология – дифференцируются виды войн, раскрываются понятия военных и вооруженных конфликтов, определяется разница между ними.

Вот только термин и содержание «СВО» там не предусмотрены. Доктрина принята 25 декабря 2014 года – то есть после Майдана и создания ЛДНР. А это значит, что условия, приведшие в итоге к СВО, уже возникли.

К тому же, рассматривая характерные черты и особенности современных военных конфликтов, доктриной подчеркивается «комплексное применение военной силы, политических, экономических, информационных и иных мер невоенного характера, реализуемых с широким использованием протестного потенциала населения и сил специальных операций».

Сама Украина в Доктрине прямо не упоминается. Но косвенных отсылок более чем достаточно.

К угрозам отнесены:

Здесь необходимо ещё раз вернуться к формату СВО и его изначальному планированию. Нужно сверить текущую картину и базовые представления российского политического и военного руководства о том, как может развиваться конфликт. Военная доктрина определяет этот алгоритм следующим образом:

Таким образом, мы четко видим предполагаемый модуль – мобильное маневрирование, точечные удары и современные технологии. Это представление, конечно же, не требует слишком уж усиленного развития массовой армии в модели Великой Отечественной войны (ВОВ) и Советской Армии (СА). Как показала практика — это ошибка. Ну, или была бы не ошибка, если бы изначальный план скоротечной СВО был успешен.

Кстати, особый интерес представляет пункт «з». Как мы видим, важная роль ЧВК и добровольцев всё же осознавалась. К сожалению, крен в сторону точечных вооружений и ЧВК слишком сильно ослабил традиционную армейскую составляющую.

Следствие – мобилизация. Причём, говоря о мобилизации, нельзя не затронуть проблемы её технического исполнения. Почему же страна с опытом участия всего населения и всего народного хозяйства в обороне от немецкой агрессии, борьбы с последствиями чернобыльской аварии, оказалась в затруднении перед задачей быстрого и эффективного обеспечения необходимых мобилизационных процессов? Нам видится, что причиной является всё то же базовое ошибочное представление о войнах как скоротечных точечных операциях.

И ещё одно следствие – сокращение в ходе военных российских реформ или, скорее, полное уничтожение так называемых «кадрированных» частей. Такие части, сохраняя базовый офицерский штат и имея полное материальное оснащение, позволяли быстро насытиться резервистами и прийти в боеготовое состояние. Это были, в основном, полки и дивизии. Подобная организационная структура позволяла достигать самодостаточных военных структур. Судя по всему, желание сэкономить, «освоить» занимаемые площади и территории, отсутствие предвидения широкоформатных боевых действий привели к указанному результату.

Ирония состояла в том, что Украина, наоборот, стала развивать свои вооруженные силы, причем делать это именно на основании «кадрированных» частей. В этом смысле не сработала старая истина – посматривай к противнику и не чурайся использовать его опыт. При этом такие данные должны были, как минимум, вызвать вопросы и соответствующие реакции.

Судя по всему, российский генералитет на момент начала операции брал за основу своих расчетов некий постоянный состав вооруженных формирований Украины и их состояние в статике, не особенно погружаясь в специфику и перспективы их динамического развертывания.

Например, на начало 2022 года количество личного состава ВСУ формально составляло 215 тысяч человек. Такой расчет мог бы как-то прояснить количество задействованных на первом этапе СВО российских сил с учетом предположения о том, что основная часть украинской армии находится на Донбассе, растянута, её боеготовность разная, у офицерского корпуса присутствует скептицизм взглядов на политическое командование.

Однако в таком расчете отсутствуют пограничники, госбезопасность, железнодорожные войска, добровольцы националистических батальонов – все те задействованные в боевых действиях на Донбассе, благодаря кому реальная боеготовность и численность вооруженных формирований реально приближалась к 400 тысячам. И это, ещё раз обратим внимание, на начало СВО.

Потому что на следующее после начала СВО утро в Украине была объявлена полная (не частичная) мобилизация. Нет сомнений, что при планировании военных операций любой интенсивности и специальности одна из главных задач – реальная оценка боеготовности противника, скорости и условий его развертывания.

Только из кадрированных частей спешно было развернуто около 200 пехотных батальонов, всего их стало около 450, что позволяло обеспечить превосходство на передовой.

Ведь на начало года боевой мобилизационный резерв, с учетом прошедших за восемь лет бои на Донбассе украинцев, составлял до полутора (по другим расчетам двух) миллионов человек на 25-30 миллионов, реально оставшихся на Украине за минусом беженцев и ушедших под контроль России территорий. То есть стандартный расчет 10 процентов населения дает даже бóльшую цифру мобилизационного резерва. Причём боеготового, обученного и что самое главное – мотивированного именно на войну с Россией.

Таким образом, Украине на начало осени 2022 года удалось мобилизовать в общей сложности от 700 тысяч до миллиона человек, и при этом сохранить резерв для наращивания этих цифр.

Соответственно запоздалые российские меры осени 2022 года по «частичной мобилизации» заявленных 300 тысяч являются догоняющими и явно не соответствуют обстоятельствам театра боевых действий.

Можно предположить, что эта цифра не оказалась большей лишь из-за отсутствия для этого достаточных возможностей – полигонов, казарм, офицерского состава, инструкторов, транспорта и другого минимально достаточного имущества, вооружения.

Конечно же, в этих процессах сыграло роль и то, что генералитет готовился к «войне прошлого» и немного к умозрительно придуманной «войне будущего», не оценив реальные признаки «войны настоящего».

В итоге, с одной стороны, был повторен опыт начала Великой Отечественной, когда Ворошилов пытался атаковать танки врага конницей. Правда, своих Тухачевского, Якира и Уборевича, способных увидеть реальный облик грядущей войны, в этот момент, судя по последствиям, не нашлось. Во всяком случае, из тех, кто мог реально изменить ситуацию.

А с другой – возник неудачный косплей американской концепции «быстрого достижения и преобладания», реализованной в Ираке в виде операции «Шок и трепет».

Напомним базовые положения концепции:

Четыре составляющих “Shock and Awe” согласно авторам доктрины:

1.near total or absolute knowledge and understanding of self, adversary, and environment;

2.rapidity and timeliness in application;

3.operational brilliance in execution;

4.and (near) total control and signature management of the entire operational environment.