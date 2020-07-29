«Придет беда и кровь». Украинский политик призвал Хабаровск опомниться

29.07.2020, Киев, Максим Карпенко

Россияне не должны позволить третьим силам совершить госпереворот и осуществить аналог украинского Майдана, который разворачивается в Хабаровске, часть населения которого протестует против ареста обвиняемого в убийстве губернатора Сергея Фургала.

Об этом в своем блоге пишет экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко, вынужденный покинуть Украину после госпереворота 2014 года, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Журавко на собственном примере описал, к чему приводят попытки раскачать ситуацию в стране.

«У меня были производства, на которых я создавал для людей рабочие места, таких же, как я, инвалидов, и для нормальных, здоровых людей. В 2014 году я потерял все. Расстался со своей семьей. Увидел своими глазами кровавый горящий Майдан. Сотни убитых, ни в чем не повинных людей. Обманутых «европейскими ценностями», «демократическим строем» и сладкими пирожками Виктории Нуланд, в которых был яд разрухи, смерти.

Корсунь-Шевченковская трагедия, Одесса 2 мая 2014, и сожженные в Доме профсоюзов люди. И война на Донбассе. Поверьте мне, инвалиду без обеих ног, с одной рукой на маленькой коляске я побывал на войне. Видел своими глазами, кто расстреливает мирных граждан, и откуда прилетают мины и снаряды. Своими глазами, душой и внутренним состоянием я прочувствовал, что такое война! Страшно смотреть на Мемориал погибшим детям, маленьких ангелочков. А ведь это наше будущее.

Страшно было видеть могилы в то время, когда шла бомбежка в городах жителей. Страшно было видеть горящие дома мирных, ни в чем не повинных людей. Я разговаривал с жителями Донецка. В их глазах была видна боль, человеческая трагедия. У меня просто шли мурашки по коже. Я прочувствовал на себе.

Страшно, когда украинские войска, нацисты и власть Украины расстреливают и уничтожают все то, что они не строили. Страшно, когда они отбирают те жизни, которые они не давали! Отобранных жизней уже свыше 15 000! Они все сделали, чтобы Крым и Донбасс ушли! А их жители прекратили думать об Украине», – написал Журавко.

Украинский политик призвал россиян подумать о последствиях и отказаться от участия в хабаровском майдане.

«Я – украинец. Я не имею права лезть в российскую политику и в вашу жизнь. Но у меня болит душа. Неспокойно на сердце. Лжедемократы, артисты, всякие политологи пытаются расшатать ситуацию в России. Мне это напоминает Украину.

Хабаровчане! Не ведитесь на сплетни, на фейковые новости, на «европейские ценности» и «демократию»! Иначе вы получите страшные плоды. Из них будет литься кровь. От них будет нищета и увядание вашей страны. Я призываю вас не выходить на улицы, а задуматься, что может произойти, и кто вами может воспользоваться. Запомните мои истинные слова, когда сделаете шаг вперед, вы уже назад ничего не вернете.

Этот шаг был сделан Украиной и ее лживой продажной властью. И сегодня пожинаем страшные плоды. Так вот я этого не хочу. Все должно быть в рамках законов и Конституции Российской Федерации. Не допустите опрометчивый шаг! Я вам живой пример. Потерявший все! Ради мира, спокойствия я готов отдать жизнь. Потому что у нас, братья, кровные узы. Мы одни – славяне. Есть мудрая пословица: «Хорошо живется там, где нас нет!».