«Придет лично к Зеленскому»: Украина объявила в розыск Кадырова

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Новости Украины

Украина объявила в розыск главу Чеченской республики Рамзана Кадырова и двух республиканских военачальников.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Украинское ведомство обвиняет их в совершении военных преступлений. Речь идет не только о Кадырове, но и замначальнике управления Росгвардии по Чеченской республике Данииле Мартынове и командире тактической группы 249 ОМБ «Юг» 46-й отдельной бригады оперативного назначения Северо-кавказского округа Росгвардии Хусейне Межидове.

«Задокументировано, что в феврале-марте 2022 Кадыров лично руководил разработкой и планированием отдельных военных операций этих подразделений, отдавал приказы, заслушивал отчеты и доклады их руководителей… Установлено, что 5 марта Мартынов лично руководил захватом Бородянского психоневрологического интерната с гериатрическим отделением. По его приказам были взяты в заложники почти 500 человек (пациенты диспансера, персонал и местные жители), среди которых – более сотни лежачих больных, подходы к зданию были заминированы, а сам интернат превращен в огневую позицию оккупантов. По приказу еще одного приближенного к председателю Чечни Хусейна Межидова в период с 25 февраля по 13 марта произошел незаконный захват в заложники и содержание подвалов многоэтажек почти двух сотен жителей Гостомеля», – говорится в сообщении.

Кадырову СБУ предъявили обвинения по трем статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 2 ст. 437 (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны), ч. 3 ст. 110 (совершение умышленных действий с целью изменения границ территории Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, приведших к гибели людей и других тяжких последствий), ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, начатой в 2014 году, оправдание, признание правомерной временной оккупации части территории Украины, а также глорификация лиц, совершавших вооруженную агрессию Российской Федерации против Украины, начатую в 2014 году).

Даниил Мартынов и Хусейн Межидов обвиняются по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны, жестокое обращение с военнопленными или гражданским населением).

По мнению политолога Марата Баширова, украинскому режиму стоит опасаться, что объявленные в розыск лица могут приехать за вручением повестки:

«Оу! Киев объявил Рамзана Кадырова в розыск. Типа за какие-то преступления. Так он же придет за бумажкой лично к Зеленскому».