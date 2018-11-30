«Придется искать с агрессором общий язык» – киевский националист

30.11.2018, Киев, Владимир Гладков

Украине придётся заплатить слишком большую цену, а когда уже не будет другого выбора – придется договариваться с Россией.

Об этом в эфире телеканала «Магнолия-ТВ» заявил известный киевский праворадикал и экс-боевик «АТО» Дмитрий Резниченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«То, что Грузия сейчас пытается восстановить дипломатические отношения с Россией – это говорит только о том, что маленькая пятимиллионная Грузия против 145 миллионной России просто не имеет другого выхода. И когда она говорит, что хочет восстановить дипломатические связи, это значит, что она уже продемонстрировала независимость, но независимость этой маленькой стране далась слишком дорого, и у неё сейчас просто выбора другого нет, и ей приходится сейчас искать с агрессором общий язык.

Возможно, и нам придётся, но нам надо хотя-бы признать, что это просто вынужденный шаг, а не потому что нам так лучше. Не лучше. Нас бьют с того бока, но нам нужно показать хотя бы, что война идёт, мы хотя бы против», – сказал Резниченко.

Отметим, что сегодня Резниченко конфликтует с группировкой С14, подконтрольной СБУ.