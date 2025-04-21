Придется капитулировать, если не согласимся на условия США – украинский эксперт

Анатолий Лапин.  
21.04.2025 11:22
  (Мск) , Киев
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Дзен, США, Украина


Если Украина не согласится на условия по прекращению конфликта на ее территории, подготовленные США, Штаты откажутся от дальнейшей поддержки, что приведет к капитуляции.

Об этом в эфире видеоблога Politeka заявил эмигрировавший из Украины политолог Константин Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Если Украина не согласится на условия по прекращению конфликта на ее территории, подготовленные США,...

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«Значит, мы прекращаем помощь Украине, выходим из игры полностью, пусть Украина сама решает свои вопросы. При этом был подписан меморандум относительно готовности подписать договор о совместном использовании недр в Украине, на Украину ложатся достаточно серьезные финансовые обязательства выплатить 100 миллиардов долларов компенсации плюс 4% годовых. Соответственно, надеяться на помощь со стороны Соединенных Штатов Украине уже просто будет невозможно. Украине придется тогда решать относительно своего будущего.

Тем более, если вдруг Соединённых Штатах удастся убедить Францию и Великобританию тоже выйти из игры. Другого выхода, как пойти на драконовские соглашения, пойти на невыгодные для Украины соглашения, практически капитулировать в войне, ну попросту не будет», – заявил Бондаренко.

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