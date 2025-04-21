Придется капитулировать, если не согласимся на условия США – украинский эксперт

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Если Украина не согласится на условия по прекращению конфликта на ее территории, подготовленные США, Штаты откажутся от дальнейшей поддержки, что приведет к капитуляции.

Об этом в эфире видеоблога Politeka заявил эмигрировавший из Украины политолог Константин Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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