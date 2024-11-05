Придется капитулировать, когда КАБы полетят в Запорожье – Шелест

Вадим Москаленко.  
05.11.2024 08:22
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Запорожье, Россия, Украина


Россия может начать принуждение Украины к миру после выхода к Запорожью. Об этом в эфире своего видеоблога заявил украинский журналист Александр Шелест, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Россияне неоднократно высказывали позицию, что им заморозка не подходит, а подходит победа. То есть, подойдя к Запорожью, а мы понимаем дальнобойность артиллерии, а как летят КАБы, мы тоже видим по Харькову. То есть здесь идёт принуждение не к переговорам, а к капитуляции. Но к капитуляции не в плане всё пропало, как у нас неправильно трактуют это слово, а к капитуляции наших целей ведения войны, которые были неоднократно озвучены», – сказал журналист.

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Россия может начать принуждение Украины к миру после выхода к Запорожью. Об этом в...
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Он подчеркнул, что после выхода русских к этому областному центру в зоне поражения окажется запорожско-днепровский промышленный узел, рядом с которым Кривой Рог.

«И есть выбор – либо принять военно-политические условия противника. Речь о нейтральном статусе, русский язык, там целая когорта. Или придётся воевать уже без промышленности, все заводы придётся переносить дальше. А это невозможно. Поэтому план [у русских] может быть таким – взять на мушку днепровско-запорожскую агломерацию и заставить политическое руководство принять условия противника», – добавил он.

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