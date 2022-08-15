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Новости Украины

Украинская пропаганда за предыдущие восемь лет, и до этого, сумела «промыть» мозги населению страны. Теперь на освобожденных территориях предстоит провести идеологическое очищение одурманенному народу, жившему под властью киевского режима.

Об этом в эфире интернет-канала «Смерш. Крымский фронт» заявил представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Восемь лет не прошли даром, да и до этих еще всех событий активно работала украинская пропаганда. Многие люди действительно одурманены всем тем, что пихали им в головы. Для этого специально работали очень грамотные психологи, специалисты. Нам теперь надо препарировать и копаться в мозгах у каждого, поскольку здесь есть проблемные вопросы», – отметил Марочко.