«Придется копаться в мозгах» – подполковник ЛНР Марочко о последствиях украинской оккупации

15.08.2022  18:38 (Мск), Москва
Анатолий Лапин.  
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Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина
Новости Украины

Украинская пропаганда за предыдущие восемь лет, и до этого, сумела «промыть» мозги населению страны. Теперь на освобожденных территориях предстоит провести идеологическое очищение одурманенному народу, жившему под властью киевского режима.

Об этом в эфире интернет-канала «Смерш. Крымский фронт» заявил представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинская пропаганда за предыдущие восемь лет, и до этого, сумела «промыть» мозги населению страны....

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«Восемь лет не прошли даром, да и до этих еще всех событий активно работала украинская пропаганда. Многие люди действительно одурманены всем тем, что пихали им в головы. Для этого специально работали очень грамотные психологи, специалисты. Нам теперь надо препарировать и копаться в мозгах у каждого, поскольку здесь есть проблемные вопросы», – отметил Марочко.

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