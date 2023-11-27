«Придется отступать дальше»: украинский полковник о потере авдеевской промзоны

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Если ВСУ не смогут выбить российские войска из авдеевской промзоны в течение ближайшего времени, то ситуация для Киева серьезно ухудшится.

Об этом в интервью украинскому журналисту Александру Шелесту заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если противник закрепится на «промке» и не будет выбит в течение суток-двое, то это будет реальное осложнение тактической обстановки для нас. Если сейчас будет контратака, и он будет выбит или отодвинут, то это будет решение многих проблем», – сказал полковник.

«Если они закрепятся, это будет уже реальное осложнение положения и командованию придется переставлять свои линии оборонительные для того, чтобы решать задачи. Потому что сам по себе этот укрепрайон, он был самый серьезный. Если они его продавили и пробили, опять же, под землей прошли, то неизвестно, что они дальше начнут копать», – заявил Стариков.