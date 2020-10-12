«Придется пробивать коридор». Чем ответит Москва на попытки поджечь Приднестровье

12.10.2020, Москва, Максим Карпенко

Если Запад решит обострить ситуацию в Приднестровье и это будет угрожать российским войскам, находящимся в регионе, России ничего не останется, кроме как пробивать коридор в ПМР через юг Украины.

Об этом в эфире интернет-канала «Голос Правды» заявил российский политический обозреватель Максим Юсин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Юсина – это крайняя мера, на которую Россию могут вынудить попытки возобновления боевых действий в Приднестровье.

«Все зависит от настроя наших «западных партнеров». Если они войдут в жесткий клинч, то будут бить туда, где больно. А больнее всего именно Приднестровье, потому что это самое слабое звено нашей обороны… Тогда уже, называй вещи своими именами или не называй, это уже полувойна с Западом, и другого пути спасать нашу группировку в Приднестровье, кроме как пробивать к ней сухопутный коридор через территорию страны, которую мы называть не будем, но которая легко угадывается, я не вижу.

Но все-таки, я надеюсь, что здравые силы в Европе и Вашингтоне возьмут верх, и в какой-то момент скажут «стоп, уже наша конфронтация с Россией дошла до такого уровня, что дальше нам не нужно», – завил Юсин.