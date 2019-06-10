Приди в Крым и владей нами! – Чийгоз лил елей на уши Порошенко

10.06.2019, Киев, Владимир Гладков

Сотни тысяч крымских татар ждут, когда Петр Порошенко вернет Крым и прибудет туда в статусе президента Украины. Об этом во время съезда партии экс-главы государства «Европейская солидарность» заявил зампред экстремистского меджлиса Ахтем Чийгоз, выпущенный из российской тюрьмы по договоренности с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда в тюрьме сидишь и более двух тысяч ломаешь, переделываешь на свою сторону словами «Слава Украине», и эти слова исходят от той веры, что здесь в Украине столько сил набирается, твоя страна. И сегодня, получая сообщения с далёких российских лагерей, вот они – победители! Потому что они говорят: «Мы верим, мы не сдадимся», – сумбурно начал рассказ о своих подвигах Чийгоз – собравшиеся в зале расплылись в улыбках и стали хлопать, не обращая внимание на смысл слов меджлисовца, которого разобрать невозможно.

«Кто объединяет Украину? Сотни тысяч находящихся в оккупации более пяти лет, продолжающих свою борьбу против оккупанта, жестокого, кровожадного оккупанта, ценой своей жизни каждый день пересекают эту админграницу для того, чтобы держать связь с Украиной. Это они объединяют! Объединяют те, кто с оружием в руках стоят и защищают нашу родину, а не те популисты, которые пытаются сегодня ложью, обманом, манипуляцией считать, что они дорвались до власти. Ничего, мы здесь, мы никуда не ушли», – предупредил Чийгоз.

«Пётр Алексеевич! Я здесь, потому что, вы помните, я в тюрьме сказал: «Вы мой президент!» – вы и сейчас мой президент. Я здесь, потому что сотни тысяч моих соотечественников верят в Украину и продолжают борьбу.

Помните, я год назад сказал: «Пётр Алексеевич, крымские татары ждут вас в качестве президента, чтобы войти в Крым с освобождением». Я уверен, это будет, мы все верим в это. Слава Украине!» – добавил Ахтем Чийгоз и обнялся с Порошенко.