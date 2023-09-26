Придёт час, и Европа публично осудит Штаты за подрыв «Северных потоков» – эксперт

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К произошедшим ровно год назад взрывам «Северных потоков» напрямую причастны США.

К такому выводу приходит американский журналист-расследователь Сеймур Херш, опубликовавший статью о том, как происходил теракт, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Херш со ссылкой на свои источники пишет, что заказчиком подрыва «потоков» была администрация США. Проделано все было в сверхсекретном режиме – о подготовке и ходе операции не было сделано цифровых записей – все отмечалось в рукописном режиме и передавалось непосредственно директору ЦРУ Биллу Бернсу. Он был связующим звеном между президентом Джо Байденом и планировщиками теракта.

«После приказа Байдена привести в действие взрывчатку, заложенную на трубопроводах, потребовался всего лишь короткий полет на норвежском истребителе и сброс модифицированного стандартного гидролокатора в нужном месте в Балтийском море», – пишет Херш.

По мнению политолога, члена движения «Другая Украина» Юрия Дудкина, теракт на газопроводе был нужен США для того, чтобы лишить Европу альтернативных источников газа и полностью подсесть на иглу Штатов:

«Если кто-то подумал, что Россия и европейские страны в виде гражданского общества забудут и сделают вид, что ничего не произошло – это напрасные мечты. Сегодня годовщина террористического акта, в результате которого были взорваны нитки «Северного потока». В результате европейские страны вынуждены покупать дорогие энергоносители у Соединенных Штатов и испытывать серьезные экономические затруднения… Сеймур Херш однозначно обвиняет Соединенные Штаты в этих терактах, и он однозначно прав – я думаю, что даже в Европе прекрасно понимают, – а «Северные потоки» строились именно для того, чтобы облегчить жизнь экономике Европы, снизить цены на газ, чтобы они не подскакивали до двух тысяч евро за кубометр, а были на том уровне, на котором покупает газ Венгрия, Сербия, Турция, Беларусь и так далее. Поэтому в Европе есть те, кто прекрасно понимает, кто сделал эту пакость для того лишь, чтобы подорвать европейскую экономику и нанести ущерб Российской Федерации, потому как «Северный поток» напрочь отрезал транспортировку газа через Украину», – заключил Дудкин.