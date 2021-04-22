Придёт время, Украина будет завидовать Донбассу – политолог

22.04.2021, Донецк, Сергей Вредников

Новости Украины

Республики Донбасса, в отличие от большинства непризнанных государств, не только не производят впечатление беспомощных госформирований, но и смело берут в свои руки любые инициативы.

Об этом во время общения с журналистами в кулуарах форума «Единство русских: защита прав и свобод» заявил российский политолог Дмитрий Бавырин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я был поражён. У меня как политолога личная специализация, в том числе, на непризнанных государствах или на полупризнанных. Я много где был в таких государственных образованиях, всегда был такой месседж, что мы бедные, несчастные, нам очень нужна помощь, помогите нам чем-нибудь.

Здесь это первый случай, когда нет просьб о помощи, а наоборот есть уверенность, что именно ЛДНР должны взять на себя ответственность. Понятно, что таким образом они показывают пример России. Защита прав русских, русскоязычных людей не только на территории областей, контролируемых сейчас украинским правительством, но и всех русских и русскоязычных Украины.

Поэтому когда всё это перечислялось – и трудоустройство учителей, и конкретная материальная помощь, и вакцинирование, я был очень приятно удивлён. Честь вам и хвала в этом отношении, вы берёте на себя такие задачи, обязанности, к некоторым из которых наши власти, я имею в виду правительство РФ, до сих пор не подступились», – заявил Бавырин.

«От себя лично я вижу, что помимо помощи конкретно русским, русскоязычным, вопрос, который мы должны решить (имеется в виду мы –русские, с российской стороны границы, не вы), это урегулирование некоторых вопросов, которые мешают Донбассу, Донецку конкретно, мешают его экономическому развитию.

Вопросы, которые необходимо решить, это вопрос таможенный, чтобы был нормальный обмен между Россией и ЛДНР, это вопрос каких-то финансовых, банковских прокладок, потому что наши банки сюда не идут, они боятся санкций, значит, эту прокладку надо создать, чтобы опять был нормальный торговый оборот, чтобы здесь по интернету могли, что угодно покупать в России оптовыми партиями, розничными партиями, начиная от книжек, заканчивая промышленными товарами», – добавил эксперт.

Он подчеркнул, что это те вопросы, которые нужно решать с двух сторон.

«Таможенные документы, мне кажется, это первоочередной вопрос. Нужно дать нормальному региону нормальное экономическое развитие обеим республикам. Я вижу, что вы справитесь сами, у вас отличный потенциал, отличные люди, очень умные, научный, промышленный, всё – но нужно вести нормальную торговлю, нормальное экономическое взаимодействие, и этот вопрос нужно решить», – считает политолог.

«Я не знаю даже, как назвать, оптимист или пессимист, но я думаю, что у Украины нет никаких перспектив, и ничего хорошего её в данной диспозиции не ждет. Поэтому я думаю, что если мы нормально наладим экономическое взаимодействие меду республиками и РФ, то вам ещё завидовать будут», – заключил Бавырин.