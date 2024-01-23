Придётся ехать в Тирасполь: Молдова и Украина сделали приднестровских чиновников невыездными

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Переговоры по приднестровскому урегулированию будут проходить только в Тирасполе, поскольку пребывание на территории Молдовы может быть опасно для чиновников из ПМР из-за преследования – как со стороны молдавского законодательства, так и со стороны Украины.

Об этом в эфире телеканала ТВ8 заявил вице-премьер Молдовы «по реинтеграции» Олег Серебрян, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы пригласили коллег по переговорному процессу в Кишинев. Но они говорят, что пока действует «закон о сепаратизме», как они называют наши поправки к уголовному кодексу, это требует гарантий по безопасности. Каких, я не знаю. Я не могу дать таких гарантий», – сказал Серебрян.

Он уверяет, что на самом деле приднестровским чиновникам в Молдове якобы ничего не угрожает.

«Закон не был принят, как многие считают, для Приднестровского региона. Я это пытался объяснить коллегам по переговорному процессу в Тирасполе. Поправки эти были приняты для предотвращения проблем как раз на правом берегу. И я думаю, что с этой точки зрения эти поправки сработали», – рассуждал Серебрян.

Напомним, «закон о сепаратизме», принятый парламентским большинством от партии «Действие и солидарность» и вступивший в силу в марте 2023 года, вводит в Уголовный кодекс РМ такие статьи, как «сепаратизм», «заговор против Молдовы», «создание незаконной информационной структуры».

Соответствующие статьи УК предусматривают тюремное заключение на срок до 12 лет или большие штрафы. В ходе предварительных слушаний по проекту закона представители молдавских спецслужб не скрывали, что он будет направлен против жителей и должностных лиц Приднестровья.

Кроме того министр иностранных дел Приднестровья Виталий Игнатьев сейчас может быть подвергнут преследованиям со стороны Украины. Две недели назад СБУ вызвало его на допрос в Винницу по подозрению в госизмене и сотрудничестве с Россией. Игнатьев, как и большинство приднестровцев, оформил себе второе гражданство.

Серебрян не стал комментировать, но отметил, что в ближайшее время ожидается визит в Кишинев посла по особым поручениям МИД Украины Павла Роговея, уже отметившегося рядом агрессивных высказываний в адрес Приднестровья.