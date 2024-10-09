«Придётся форсировать реку» – группировка ВСУ под Купянском практически окружена

Российской армии осталось продвинуться один километр для того, чтобы взять крупную группировку ВСУ в котёл.

Об этом в интервью политологу Вадиму Карасеву заявил военный эксперт, полковник СБУ в отставке Олег Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По логике, заканчивая летнюю военную кампанию 24 года, должна быть какая-то большая общевойсковая операция. Не тактического уровня, а хотя бы оперативного. По всей видимости, подготовлены два плацдарма. Это Южнокупянский и Северокупянский, – подчеркнул эксперт.

«Дело в том, что противник на Южно-Купянском плацдарме подготовил для нас один мешок. Это в районе Песчаного, подойдя… уже где-то километр–два до реки Оскол они подходят. Один километр остался до реки Оскол. И наш Купянский фронт будет разрезан на две части. То есть получается, южный фланг, он будет закрыт рекой Оскол.

Они сейчас пытаются перекрыть, а потом со всех сторон начинают брать мешок. Если нам не удастся сдержать оборону, придётся переходить реку Оскол. А форсирование речных преград – это самое тяжёлое, что только есть в ведении боевых действий. Так они и закрывают на Осколе. Это мешок они создают», – резюмировал Стариков.