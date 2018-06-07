07.06.2018, Киев, Владимир Гладков

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«Придётся отдавать Польше Галичину и Волынь»

Набирающие обороты пропаганда идеи о том, что нынешняя Украина является правопреемницей не УССР, а квазигосударства-однодневки времен Гражданской войны – УНР, несет большие риски для территориальной целостности.

Такое мнение в эфире канала портала «Капитал» высказал украинский политолог Евгений Филиндаш, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если быть последовательным и объявить нынешнюю Украину правопреемницей не УССР, которой она остаётся до сих пор, а УНР, то тогда у нас возникнут огромные проблемы с территориальной целостностью даже в том, что осталось.

Потому что, во-первых, УНР была в разных границах. Одна УНР Грушевского и в большей роли Винниченко, которую в итоге разогнал взвод немецких солдат, когда немцы решили поставить полную марионетку Скоропадского. Это, кстати, говорит о «всенародной поддержке» УНР, если взвод солдат без единого выстрела смог её разогнать.

И вторая УНР – петлюровская, у которой одним из последних договоров был договор о помощи Польши Петлюре в обмен на его отказ от Галичины и Волыни.

Если так, то это последний договор, который придётся признавать и отдавать полякам Галичину и Волынь. Если мы правопреемники», – заявил Филиндаш.

«В Польше будут рукоплескать такому решению, а будет ли рукоплескать вся остальная Украина, – большой вопрос. Тогда отказывайтесь от места в ООН, мы его получили автоматически от УССР.

Потом стоит вопрос со множеством имущественных прав и претензий. С законодательством – у нас огромный массив законодательства от УССР. Это всё утратит свою силу», – отметил политолог.

«Короче говоря, признание Украину правопреемником УНР – это подставление под столько потенциальных ударов по всему, что только можно в Украине, и путь к такому хаосу и неопределённости, что, кстати, было бы в духе нынешней евромайданной власти.

Я не удивлюсь, если в итоге они в каком-то очередном приступе своём, ради сплочения «патриотического» электората возьмут и сдуру такое решение примут. Если что-то подобное будет принято, то это уже откроет возможности для прекращения существования Украины как таковой», – подытожил Евгений Филиндаш.