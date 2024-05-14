«Придётся отступать из Украины и наблюдать за смертью ВСУ» – полковник США о действиях НАТО

Константин Серпилин.  
14.05.2024 19:20
  (Мск) , Вашингтон
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, НАТО, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Страны НАТО понимают, что не готовы к большой войне против России, и поэтому предпочтут отступить из Украины в случае эскалации.  

Об этом в интервью американскому телеведущему и блогеру Эндрю Наполитано заявил полковник армии США в отставке, планировщик ряда крупных военных кампаний, Дуглас Макгрегор, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Страны НАТО понимают, что не готовы к большой войне против России, и поэтому предпочтут...

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«Что будет делать НАТО, когда украинская армия развалится? Думаю, что ничего. Вашингтон был очень ошеломлён воинственной позицией, занятой Путиным, когда он разместил тактическое ядерное оружие на фронте, и дал понять: «Если вы рассматриваете возможность интервенции в Западную Украину, подумайте ещё раз, вы окажетесь в состоянии войны с Россией, и мы готовы к этой борьбе», – сказал полковник.

«А НАТО не готова к этой борьбе. Это была бы неразбериха из армий, ВВС и ВМС, пытающихся бороться против врага, у которого есть абсолютное единство командования, и единство усилий. У нас нет ничего подобного.

Так что мы ничего не собираемся делать. Мы отступим, и будем ждать, пока эта трагедия развернется», – резюмировал он.

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