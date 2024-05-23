«Придётся потерпеть» – глава Крыма назвал причину острого кризиса в водоснабжении Евпатории

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Евпатория шестые сутки живет на привозной воде. Центральный водопровод рвется каждый раз, как только повышают давление для подачи воды на верхние этажи, и как выйти из ситуации в «Воде Крыма» не знают.

В эфире «Крым 24» глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что каждую ночь в резервуарах Евпатории накапливают воду, на утро подают ее в сеть, и все заканчивается новыми порывами, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вчера начали подавать воду, на первые два-три этажа вода доходит, после этого давление начинает подниматься, и опять возникает аварийность на некоторых участках. Причиной, прежде всего, является то, что сети старые. Одну ветку сейчас вывели из эксплуатации, она заменяется, строится новая система водоснабжения города Евпатории, и вся нагрузка на одну нитку легла», – пояснил Аксёнов.

Он добавил, что руководитель предприятия «Вода Крыма» Максим Новик находится в Евпатории. Сегодня к 18:00 будет проведен пробный запуск системы, после чего станут понятны дальнейшие шаги – возможно, в городе выставят емкости с водой, как было в Симферополе в 2020-21 году, когда город жил по графику водоподачи.

«Там больше 20 машин водовозов работает в городе. Мы до 21:00 увидим, что тенденция каким-то образом там не выравнивается, – добавим больше машин. К сожалению, говорю, что будем вынуждены ставить большие ёмкости, как у нас было в засуху на улицах города. Главное, что источники воды есть, а причина в состоянии сетей. Тут люди-то не виноваты, им всё равно терпеть с учётом того, что курортный сезон идёт. К девяти вечера сегодня будет комментарий руководителя «Воды Крыма», – подчеркнул глава региона.

Необходимой техникой и материалами Евпатория обеспечена. Сложность в том, что старая труба просто сыпется, и ее невозможно подварить. Окончательно проблема уйдёт после перекладки 21 км сетей.

Ранее председатель Совмина Юрий Гоцанюк заявил, что в течение 23 мая в Евпатории будет полностью восстановлено водоснабжение.