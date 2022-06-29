«Придётся всю Европу стереть в пыль – от Варшавы до Атлантики» – Ищенко

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Новости Украины

Держать оборону в случае полномасштабной европейской войны – проигрышная тактика для России, поэтому для жизненно важной победы самым верным решениям будет отрезать Европу от американского тыла.

Об этом в эфире «Говорит Москва» рассказал политолог Ростислав Ищенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если нас втравят в серьезную европейскую войну, то нам придется выбирать: или равнять все в пыль, или находиться под угрозой поражения. Представьте себе: создать против России полумиллионную группировку из европейских и американских войск большой проблемы нет. Наладить, обеспечить через океан поставки оружия, дополнительной живой силы – тоже нет проблем. Соответственно, такую войну на истощение… В России просто людей меньше. Россия ее однозначно проигрывает, но она может вести пять, десять лет. США будут воевать и, более того, еще наемников привозить. Сейчас же возят (на Украину – ред.) и будут дополнительно где-нибудь в Африке (отыскивать их – ред.). Там людей, которые хотят повоевать за деньги, много можно найти», – рассуждал Ищенко.

Эксперт убежден, что российскому руководству нужно полагаться только на точный расчет и решительность.

«Шансов практически нет, если позволить себе вести войну на истощение. Можно только рассчитывать на то, что европейская экономика рухнет раньше, если европейцы дестабилизируют сами свои государства и т.д. Но это – надежда. Расчеты же можно делать только на основании точных цифр. Надежду из расчетов убираем. Соответственно, для того, чтобы не уравнять шансы, а выиграть эту кампанию, необходимо отрезать европейский фронт от американского тыла. Сделать это можно только одним способом – уничтожить все портовые города, в которые приходят корабли, все аэродромы, на которые садятся самолеты, и т.д. – то есть, начиная от Варшавы и до Атлантики, всю Европу стереть в пыль. Такие возможности у нас есть. После этого можно будет посмотреть, отважатся ли США дальше вести ядерную войну. У Европы нечем ответить. Ответить могут только США», – объяснил политолог.