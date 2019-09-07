Приднестровцам в очередной раз пообещали упростить принятие российского гражданства

07.09.2019, Москва, Елена Острякова

Госдума примет законы, упрощающие принятие российского гражданства для жителей Приднестровья.

Об этом, находясь в Тирасполе, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по делам СНГ и связям с соотечественниками Константин Затулин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Надеюсь, что удастся теперь и в Госдуме, и в правительстве РФ добиться упрощённого российского гражданства для жителей Приднестровья, на котором многие настаивают», – цитирует Затулина агентство «Новости Приднестровья».

По его словам, депутаты Госдумы начали работу по пересмотру законодательства, чтобы соотечественникам было легче получить российский паспорт без выхода из гражданства другого государства.

«Нас это не пугает, так как мы знаем, что люди в Приднестровье преданы России, мы видим флаги РФ рядом с флагами ПМР, и это воодушевляет», – сказал Затулин.

В мае этого года решение проблемы с российским гражданством для Приднестровья пообещал депутат Госдумы РФ Александр Ярошук. Сейчас молодежь, которая родилась в ПМР после 1992 года, не может получить гражданство РФ и становится лицами без гражданства.