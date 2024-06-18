«Приднестровцы не хотят иметь ничего общего с идеей русского мира» – иллюзия молдавских соросят

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Будущее Приднестровского региона неотделимо от Республики Молдова и связано с Евросоюзом.

Об этом заявил вице-премьер, министр иностранных дел Молдовы Михай Попшой в ходе прошедшей в Одессе конференции по безопасности Чёрного моря, сообщает infotag.md.

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«Молдаване, проживающие в Приднестровском регионе, а также многие русские, которые находятся в Республике Молдова и в Приднестровье, не хотят иметь ничего общего с неопределенной идеей Русского мира», – сказал Попшой.

По его словам, все больше жителей Приднестровья понимают, что будущее Республики Молдова и Приднестровского региона находится и должно быть в Евросоюзе.

«Если посмотреть на данные, сейчас Приднестровский регион экспортирует более 70% всего, что он производит, в Евросоюз. И только малая часть идет в Российскую Федерацию или в страны СНГ», – отметил он.

Министр в очередной раз отметил тот факт, что власти Республики Молдова пытаются найти решение приднестровского вопроса «мирным путем».

«Это всего лишь искусственная конструкция Кремля с целью ограничения суверенитета Республики Молдова. Приднестровский регион является неотъемлемой частью Республики Молдова, и мы привержены поиску мирного решения конфликта», – заключил вице-премьер.

Вероятно, господин Попшой, как и подавляющее большинство министров-соросят из нынешнего правительства Молдовы, ни разу не были в Приднестровье. Ничем другим нельзя объяснить столь дремучую неосведомлённость настроениями приднестровцев, которые чувствовали и продолжают чувствовать себя частью того пространства, которое в Киеве, Кишинёве и коллективном Западе называют столь ненавистным для них словосочетанием «Русский мир». Рано или поздно им (молдавским властям) придётся с этим смириться.