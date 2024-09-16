Приднестровцы никуда не денутся: им придётся вступить в ЕС вместе с Молдовой – депутат от партии Санду

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Процесс вступления Молдовы в Евросоюз ускорит распространение власти Кишинёва на Приднестровье.

Об этом в своей соцсети написал председатель парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам, представитель партии Майи Санду «Действие и солидарность» Раду Мариан (на фото), сообщает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он назвал ложью тезис о том, членство Молдовы в ЕС невозможно без реинтеграции с Приднестровьем, напомнив, что «европейские чиновники не раз публично заявляли, что приднестровский конфликт не станет препятствием на пути присоединения».

«Более 75% экспорта из Приднестровья уже уходит в страны Европы, а 300 тыс. молдаван с левобережья Днестра могут ездить без виз в ЕС благодаря Соглашению об ассоциации РМ-ЕС, которое распространяется на всю страну», – отметил Мариан.

Он напомнил и о «примере Кипра» – «страны-члена Евросоюза (с 2004 г.), который имел на своей территории замороженный конфликт на момент вступления в Евросоюз».

«Наоборот, процесс вступления в ЕС ускорит реинтеграцию Республики Молдова», – убежден Раду Мариан.

Отметим, что вступление Республики Кипр в Евросоюз никоим образом не приблизило «реинтеграцию» этой страны и ликвидацию непризнанной, но продолжающей существовать Турецкой Республики Северного Кипра. Что касается Приднестровья, весьма сомнительно, что его жители захотят отдать свой суверенитет на откуп еврочиновников, ввести драконовские нормативы для своих аграриев и подчиниться общеобязательному решению Суда ЕС об обязательном признании гомосексуальных «браков».