Приднестровцы обойдут ограничения на въезд транспорта на Украину – Бондаренко

02.09.2021 21:30 (Мск), Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Вводя ограничения на въезд транспорта с приднестровскими номерами Украина стремится ограничить контрабанду и ударить по Приднестровью, но автовладельцы обойдут эти ограничения, регистрируя свой автотранспорт в Молдове и на Украине.

Об этом в комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил политолог Кость Бондаренко.

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Политолог называет «контрабандой» приграничный бизнес приднестровцев, однако добившаяся независимости от молдавского режима республика не по своей воле находится в «серой» экономической зоне.

«Ограничение на въезд транспорта с приднестровскими номерами в Украину – это действительно очень серьёзная проблема для Приднестровья. Серьёзная она потому, что между Приднестровьем и Украиной были налажены тесные контрабандные связи, шли потоки контрабанды. Вероятно, вводя ограничения, Украина пытается убить двух зайцев. С одной стороны, ограничить поток контрабанды, с другой – ударить по Приднестровью. Скорее всего, было принято совместное решение Санду и Зеленского об этом. Если говорить о последствиях такого ограничения, то, учитывая то, что у многих граждан приднестровской республики есть и молдавские, и украинские паспорта, они попросту будут оформлять свои транспортные средства в Украине или в Молдове», – сказал Кость Бондаренко.