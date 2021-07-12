Приднестровье берут в заложники. Для Москвы пришло время активных действий

12.07.2021, Тирасполь, София Русу

В Молдове по итогам парламентских выборов триумфальную победу празднует пропрезидентская партия «Действие и солидарность» (PAS).

По итогам обработки 99,53% протоколов PAS проходит в парламент с 52,51% голосов. Там будут также представлены блок коммунистов и социалистов (27,37%) и партия «ШОР» (5,78%). Другие конкуренты необходимый порог не преодолевают.

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По предварительным данным, партия PAS в 101-местном молдавском парламенте получит 63 мандата, блок коммунистов и социалистов – 32, партия «ШОР» – 6. Таким образом, правые проевропейцы получают единоличное парламентское большинство. Теперь эта политическая сила сможет самостоятельно сформировать правительство и, вероятно, возьмет абсолютную с власть в РМ.

Результаты выборов и перспективы развития страны по просьбе «ПолитНавигатора» комментируют эксперты.

Александр Кориненко, председатель Ассоциации молодых экспертов Молдовы:

– Молдову ждут непростые времена – как во внутренней, так и во внешней политике. У Майи Санду всегда наблюдалась нехватка кадров. Сейчас ей будет необходимо представить не только людей в парламент, но и специалистов в правительство. Ее команда – это теоретики, выходцы из НПО, бывшие члены команды Влада Филата, у большинства из них нет управленческого опыта. Я думаю, что все реформы будут проводиться под чутким руководством иностранных специалистов. Недаром послы США и ЕС так упорно зачищали правый фланг для PAS и оказывали давление на государственные институты Молдовы. Сейчас Майя Санду сосредоточит в руках всю власть: президентура, парламент и Конституционный суд. Часть этой власти передадут нашим западным партнерам.

Относительно внешней политики – тут не надо быть специалистом, чтобы понимать, что Молдова будет двигаться в сторону Запада, в первую очередь укрепляя связи с НАТО и ЕС. Кроме того, Киев имеет огромное влияние на молдавскую президентуру, и тут Тирасполю стоит опасаться. Команда президента Санду не имеет никакого плана урегулирования конфликта на Днестре. Да, у нее есть специалисты в этом вопросе из гражданского сектора, но это не практики. Скорее всего, и этот вопрос войдет в компетенцию наших западных партнеров. То, что Санду будет использовать методы давления, – это точно. Для нее и ее соратников на левом берегу живут «сепаратисты», которые даже недостойны голосовать на выборах в молдавский парламент.

С Россией команде Санду придется сотрудничать. Пока они озвучивают три позиции, по которым стоит контактировать с Россией: трудовые мигранты, газ и рынок сбыта продуктов. От других вопросов они попытаются отойти. Победа Санду на президентских и парламентских выборов – это сигнал для Москвы действовать более активно в регионе, уделять большее внимание политическим процессам на Днестре, потому что это безусловная победа не столько Майи Санду, сколько послов Дерека Хогана и Петера Михалко.

Майя Санду – гражданка Румынии, она присягала на верность соседнему государству, поэтому отношения с Бухарестом будут развиваться в таком ключе: старший брат – послушный младший брат.

Между тем у левого фланга есть время реформироваться, работать над ошибками и снова завоевывать доверие избирателей.

Анатолий Дирун, руководитель Тираспольской школы политических исследований:

– Кратко об итогах выборов:

1. Победа на выборах партии PAS подтвердила эффективность стратегии неформального лидера партии – президента Майи Санду. В целом эта кампания стала экспериментальной площадкой для западных политтехнологов по отработке новых информационных (контрпропагандистских) подходов в условиях широкого присутствия российских СМИ в Молдове.

2. Молдавское общество – в ожидании перемен. Насколько победа PAS может быть конвертирована в реальные результаты – вопрос открытый. Предварительные итоги сможем подвести в ноябре. К тому времени новое правительство отработает уже три-четыре месяца, и тогда можно будет понять, насколько оно эффективно.

3. Блоку Ренато Усатого не удалось преодолеть 7%-ный барьер, хотя, конечно, потенциал у команды есть.

4. Что касается перспектив отношений с РФ, то здесь новое молдавское правительство будет следовать в первую очередь рекомендациям американских коллег.

5. Главным вызовом для Санду и ее команды является эффективность борьбы с коррупцией. Главное, чтобы в этой борьбе отдельным представителям PAS самим не стать фигурантами коррупционных скандалов. Европейские ценности хорошо «работают» на выборах, однако когда вопрос касается экономики, у чиновников проявляется бессарабская ментальность.

Игорь Шорников, директор Института социально-политических исследований и регионального развития (Тирасполь):

– Победу Майи Санду и ее партии в 2020-2021 гг. можно сравнить разве что с триумфом Партии коммунистов РМ в феврале 2001 года. И это урок того, как можно из абсолютно пророссийской страны всего за двадцать лет создать вполне евроатлантический режим. Молдова без всяких революций и майданов становится частью антироссийского пояса наравне с Украиной и Грузией. Правда, есть еще Приднестровье и российское военное присутствие на Днестре. И именно на этом направлении приходится ожидать наиболее значительных изменений во внешней политике Кишинева.

Американцы вели Санду к полноте власти в Молдове более шести лет – последовательно и методично. Поэтому не стоит полагать, что новая власть в Кишиневе сходу начнет подавлять Приднестровье и требовать срочной эвакуации российских военных из региона. Переговорный процесс с Тирасполем будет продолжен в формате «5+2», без особых скандалов, но и без каких-либо подвижек. А вот ключевым в контексте молдо-приднестровского урегулирования станет диалог Кишинева и Москвы по вопросам утилизации боеприпасов и окончательной ликвидации складов с вооружениями.

Неуступчивость Москвы в этих вопросах может оборачиваться усилением давления на Приднестровье в сферах транспорта, энергетики и внешней торговли, – рычаги у Кишинева для этого давно заготовлены. А вот прогресс в ликвидации собственного военного присутствия может компенсироваться Москве сохранением мирного и относительно благополучного положения российских соотечественников, проживающих в регионе.

Приднестровье, зажатое между Молдовой и Украиной, сейчас оказывается в роли заложника, посредством которого можно воздействовать на Москву методами банального шантажа.

Ожидаемо усилится дрейф Молдовы в сторону ЕС и НАТО. Будут предприняты (и скорее всего небезуспешные) попытки изменения закрепленного в Конституции статуса Молдовы как нейтрального государства.

Высока вероятность, что функции оператора коллективного Запада в Молдове окончательно получит Бухарест, а значит, следует ожидать развития унионистских тенденций в ближайшие годы. Румынское влияние будет нарастать в областях экономики и энергетики, в духовной сфере, в том числе в сфере образования, в СМИ, в гражданском секторе, церкви. Процесс переформатирования сознания народа вступит в завершающую фазу.

Что касается долгожданных внутренних реформ в Молдове, то здесь больших подвижек произойти не может. Как уже было замечено молдавскими экспертами, у Майи Санду весьма короткая скамейка запасных, ей попросту не хватит кадровых ресурсов для полноценных реформ, а значит, придется работать, к примеру, в той же судебной системе, с теми людьми, которые там и сейчас есть. Произойдет смена декораций, а внутреннее содержание останется прежним.

В вопросах борьбы с коррупцией Санду натолкнется на глухое сопротивление номенклатуры. В свое время нечто подобное произошло с Владимиром Ворониным и его командой: получив конституционное большинство в парламенте, коммунисты не смогли выполнить ни одного предвыборного обещания. Они столкнулись с явлением, которое позже исследователи назвали deep state (в молдавском исполнении это этнократический режим с запущенными метастазами нанашизма). ПКРМ оказалась не в силах противостоять коллективной воле номенклатуры, а лидер коммунистов ради сохранения власти предпочел стать выразителем ее интересов.

Кому-то может показаться, что неудачи в борьбе с коррупцией в РМ, которые в общем-то запрограммированы, станут началом политического конца Санду. Но не стоит забывать, что вопрос о том, есть в какой-либо стране коррупция или ее там нет, решается на Западе. Поэтому впереди нас ждет череда интереснейших коррупционных скандалов, под прикрытием которых Санду будет расправляться с политическими конкурентами и нелояльной частью элиты. А на Западе это назовут «Историей успеха 2.0» и прогрессом в деле евроинтеграции.

Режим Санду имеет все шансы утвердиться в Молдове по меньшей мере на ближайшие восемь лет. Вопрос в том, захочет ли Бухарест давать Молдове эти восемь лет или будет форсировать «унирю». Ответ на этот вопрос зависит опять же от российского военного присутствия на Днестре. Пока россияне будут уходить, Молдова, пусть и формально, но будет оставаться независимой страной, в которой Майя Санду будет сохранять власть. Но как только россияне уйдут, Молдовы как государства не станет, не останется и молдавского deep state с его кумэтрией, придется расстаться с властью и Санду.

Во всей этой истории самое неприятное для Молдовы то, что Майя Санду зарекомендовала себя как человек исполнительный и малоамбициозный. Она будет послушно следовать западным инструкциям и без сожаления отдаст власть румынам, если на то будет воля ее кураторов.

Андрей Моспанов, заместитель директора Института социально-политических исследований и регионального развития:

– Завоевание пропрезидентской партией «Действие и солидарность» (PAS) абсолютного парламентского большинства не стало, на мой взгляд, большой неожиданностью. Еще в начале нынешней избирательной кампании было ясно, что все идет именно к этому.

Победа PAS – главный итог на сегодня, и остальное уже не имеет серьезного значения.

Но несколько слов все же скажу и о проигравших. Блок социалистов (ПСРМ) и коммунистов (ПКРМ) не набрал в итоге даже 30% голосов. В парламенте он, скорее всего, распадется на две фракции. И у ПСРМ будет примерно такая же по численности фракция, как в 2014 году, когда эта партия впервые попала в парламент.

О причинах поражения здесь можно говорить долго. Есть много вопросов к экс-президенту Игорю Додону и его ближайшим соратникам. Но это отдельная тема, сегодня в это углубляться не будем.

Для коммунистов, кстати, итоги нынешних выборов – на самом деле успех. В составе блока они попали в парламент, чего бы никак не смогли добиться самостоятельно. Лидер ПКРМ Владимир Воронин даже будет открывать сессию нового парламента как старейший депутат. Так что проигравший в составе левого блока один – социалисты. Коммунисты – победители.

Не особенно удивил непроходной результат блока Ренато Усатого, отыгравшего свою роль спойлера, и не более, а также неуспех недавно созданной партии «Гражданский конгресс» (ГК), претендовавшей на нишу «новых левых». Но все же от ГК я ожидал результата хотя бы в 2%, а не 0,8%. Теперь будущее этого проекта под большим вопросом.

Очень неясные перспективы и у радикальных сторонников объединения с Румынией. Две главные унионистские партии – AUR и PUN – вместе не набрали даже 1%. Если у них и будет какая-то роль в молдавской политике, то только роль «чернорабочих», таскающих каштаны из огня для PAS.

Резюмируя, можно сказать, что для PAS и коммунистов прошедшие выборы – явно в плюс, партия «Шор» осталась, в общем-то, «при своих», и, наконец, социалисты, традиционно в последние годы ассоциировавшиеся с Россией, – в минусе.

Что означает победа PAS? В первую очередь это окончание того переходного периода в молдавской политике, который начался с уходом олигарха Влада Плахотнюка в июне 2019 года.

Теперь Молдову ждет, скорее всего, десятилетие, когда на политической арене станут доминировать правые силы. Это десятилетие приведет к дальнейшему сокращению российского влияния в регионе и структурным изменениям в молдавской политике. Левые партии, которым надо искать новых лидеров и новую повестку, будут дрейфовать в сторону «европейских левых» и, видимо, все больше дистанцироваться от России.

В отношениях с РФ президент Майя Санду и партия PAS при поддержке Европейского Союза, США и ОБСЕ будут последовательно добиваться двух вещей: с одной стороны, сохранения российского рынка для продукции из РМ, с другой – поэтапного свертывания российского военного присутствия на Днестре.

В отношениях с Румынией станет углубляться интеграция в экономической, социальной, энергетической и военной сферах. Через 10 лет даже без политического объединения может возникнуть де-факто единое пространство Румынии и Молдовы.

Открытым пока остается вопрос об отношениях Молдовы и Приднестровья, но легкими эти отношения точно не будут. С одной стороны, в руководстве PAS есть радикально настроенные люди, для которых Приднестровье – это что-то совершенно чуждое, что-то такое, что лучше было бы обнести некими «красными линиями». Ни к какому диалогу с ПМР и людьми, живущими там, они не готовы. С другой стороны, Европейский Союз и США, очевидно, будут побуждать новое кишиневское руководство к выработке стратегии приднестровского урегулирования, к использованию различных инструментов «мягкой силы» по отношению к Приднестровью, к тому, чтобы продемонстрировать те или иные преимущества реинтеграции в состав Молдовы. Как мне кажется, борьбу и смешение этих двух подходов мы и увидим в ближайшее время.