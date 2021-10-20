Приднестровье – главная ставка в газовой игре Молдовы

20.10.2021 23:55 (Мск), Москва, Елена Острякова

Энергетический кризис до предела обострил проблему геополитического выбора Молдовы. Страна может продлить договор на поставку «голубого топлива» с «Газпромом», но Москва практически открыто увязывает этот вопрос со сменой политики Кишинева в отношении Приднестровья, которому Молдова руками Украины устроила транспортную блокаду.

Альтернатива – положиться на добрую волю Евросоюза, который может выделить нищей, но прозападной республике средства на покупку втридорога того же российского газа, но через прокладки в Польше, Румынии и Украине. Деньги на компенсации неподъемных тарифов, как надеются в Кишиневе, выделит тот же ЕС. Бонусом к этой сделке выступает энергетическая блокада Приднестровья, которая больно ударит по имиджу Москвы как главного патрона ПМР.

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Пока обстановка в Молдове тревожная. Компании-распределители предупреждают жителей многоквартирных домов и сел об отключении от газа в случае, если они не будут его жестко экономить. Котельные в Кишиневе перешли на мазут из государственных резервов, но в других городах так и не затопили. Жители Бельц спят одетыми, дети в школах и детсадах не снимают верхней одежды. Встали заводы по производству асфальта и битума.

Ситуацией не преминули воспользоваться румынские политики, стремясь в кризис завоевать симпатии населения страны, которую Румыния мечтает сделать своей частью. Кандидат на пост министра иностранных дел Румынии Дан Бырна бьет тревогу. В Молдове осталось газа на несколько дней, и Румыния – единственный партнер, на которого можно положиться. Действующий министр Богдан Ауреску призывает ЕС мобилизовать финансовые ресурсы для Кишинева.

«В этой ситуации у Молдовы только один выход – закупать газ вне пределов России. Это будут Румыния и Польша. Сейчас не будем говорить о цене. Какой бы она ни была, власть изыщет возможность не поднимать сильно тарифы на газ. Откуда будут взяты на это ресурсы? Скорее всего, это будет помощь настоящих партнеров и друзей Молдовы. И мы не забудем это, как не забудем позицию России», – пишет прозападный молдавский политик Игорь Мунтяну.

Он злорадствует, «предвидя» как рухнет авторитет Москвы в Приднестровье после того, как республика попадет в полную газовую зависимость от правого берега Днестра.

Пока правительство Молдовы не перенимает подобную риторику. Премьер-министр Наталья Гаврилица отказалась называть поведение «Газпрома» «шантажом», хотя журналисты на пресс-конференции ее к этому подталкивали.

«В межгосударственных отношениях нет места таким определениям, как шантаж», – сказал Гаврилица.

Она позвонила президенту Приднестровья Вадиму Красносельскому, чтобы обсудить газовый вопрос. Таким образом, она попыталась загладить дурное впечатление от своих подчиненных, которые шантажировали Тирасполь: надавите на Москву, и тогда мы, может быть, решим транспортную проблему.

Приднестровье тоже страдает от нехватки газа. На Молдавской ГРЭС два из четырех генераторов переведены на уголь, запасов которого при существующем уровне расходования хватит до ноября. Но на шантаж Кишинева Тирасполь не поддается и продолжает требовать выполнения обязательств без всяких условий.

Заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак, отказавшийся принять приглашение президента Майи Санду и приезжать в Кишинев, все-таки примет представителя Молдовы в Москве. Показательно, что Кремль затребовал на переговоры не энергетических министров и вице-премьеров, а главу Бюро «по реинтеграции» Молдовы Владислава Кульминского, который накануне заявил, что намерен «разморозить» приднестровский конфликт. Он прибудет в Москву в четверг.

«Эти господа реально попытаются шантажировать Кремль отключением Тирасполя от газа и блокадой региона. У нас только один вопрос. А если действительно, Юг и Приднестровье лишатся газа и света, кто будет отвечать за десятки трупов в больницах? За возможные аварии на дорогах, разорение сотен предприятий?» – прогнозирует в своем телеграм-канале оппозиционный депутат молдавского парламента Богдан Цыдря.

Его коллега Корнелиу Фуркулицэ возмущен тем, что Молдова будет представлена в Москве на таком низком уровне.

«Президент или премьер должны были взять мешок сухарей, полететь в Москву и сидеть там, пока не договорились бы о хорошей цене», – сказал он в эфире одного из телеканалов.

В это же самое время министр иностранных дел Молдовы Нику Попеску отправится в Киев – тоже обсуждать энергетические проблемы. До этого он побывал в Болгарии, сама Санду отправляется в Австрию, побывал молдавский представитель и в Польше. Очевидно, что Кишинев допускает для себя возможность отказаться от условий России, которые, похоже, будут касаться Приднестровья.

Это «укрепление европейской линии обороны» грозит вылиться в резкий антироссийский разворот молдавской внешней политики.

«Брюссель критикует Молдову за то, что во время моего мандата в 2020 году мы не присоединялись к санкциям против России. Об этом говорится в опубликованном во вторник отчёте Европейской комиссии об имплементации Кишинёвом Соглашения об ассоциации с ЕС. Не сомневаюсь, что нынешняя власть отреагирует на недовольство партнёров и устранит по их требованию все «недочёты», – написал в своем телеграмм-канале бывший президент Молдовы Игорь Додон.

Молдавский политолог Сергей Ткач считает, что «Санду свою газовую «войну» уже проиграла».

«Она может выбрать только между плохим вариантом и очень плохим. Худший сценарий – когда страна не будет обеспечена газом и теплом в холодный период года. Или, возможно, что какая-то ее часть, например, Приднестровье не будет получать газ, в случае неудачи на переговорах в Москве. Это — катастрофа для населения, но, прежде всего, для руководства Молдовы во главе с Майей Санду. Потому что такой сценарий — результат ее недальновидной политики, конфронтационного курса по отношению к России, попытки использовать Приднестровье для давления на Москву», – пишет Ткач.