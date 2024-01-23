Приднестровье готовится дать отпор терактам от Молдовы

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Президент Приднестровья Вадим Красносельский призвал силовые структуры республики «поддерживать высокий уровень боеготовности, усилить охрану границы региона с использованием современных технических средств, регулярно проводить учения по противодействию терроризму».

Об этом он заявил в своем обращении к органам власти ПМР, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам президента, в Кишиневе создана диверсионная группа, в задачи которой входят теракты и дестабилизация ситуации. Он поручил МГБ активизировать деятельность по предотвращению военных, диверсионно-террористических и экстремистских угроз.

Красносельский напомнил о терактах, которые готовила в Приднестровье в начале прошлого года СБУ.

«Те террористические атаки, которые нам удалось предотвратить в прошлом году, наверное, изменили бы жизнь Приднестровья, перевернули бы ее, и иди знай с какими последствиями. Лица задержаны, дали признательные показания. В январе-феврале будет уже решение суда. Самое главное, что мы не допустили то, что могло бы произойти», – сказал Красносельский.

Президент ПМР утверждает, что сейчас Молдова пользуется боевыми действиями на Украине, чтобы «сделать больно» Приднестровью. Устраивает экономическую блокаду, вводит незаконные пошлины. Чтобы облегчить эту деструктивную деятельность, Кишиневу нужно разрушить переговорный формат «5+2».

«В формате «5+2 у Приднестровья наряду с другими участниками: Молдовой, Россией, Украиной, ЕС и США, – равные права и обязанности. То есть Приднестровье обладает правом голоса, и никто это преодолеть не может. Следовательно, у многих политиков в Молдове, именно в Молдове, возникла идея разрушения данного формата», – сказал Красносельский.