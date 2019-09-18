18.09.2019, Москва, Елена Острякова
 
Молдова, Приднестровье, Россия, Украина, Энергетика
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Приднестровье готовится к коллапсу и блэкауту

Совет безопасности Приднестровья утвердил план действий на случай прекращения поставок газа в случае остановки транзита российского топлива через территорию Украину, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Как пояснил министр экономического развития ПМР Сергей Оболоник, в представленном плане описывается общая ситуация технологического коллапса в промышленности и энергетике ПМР.

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«Учтен опыт 2008 года, когда при отсутствии газа и отопления население использовало электрические приборы. А, значит, потенциальная возможность блэкаута в Приднестровье существует. Потребление электроэнергии в этом случае возрастает в полтора раза», – сказал Оболонник.

Руководством республики рассматривается возможность перевода системы теплоснабжения на жидкое топливо.

«Цена вопроса – 76 миллионов рублей (без учета текущих затрат на приобретение самого топлива). Масштаб вложений высокий, но это возможно», – сказал Оболонник.

В плане учтена возможность отсутствия электроэнергии в энергосистеме южной Украины.

«Рассмотрен вариант работы Молдавской ГРЭС на твердом топливе. Ресурсы угля в наличии», – сказал Оболонник.

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