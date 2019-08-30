Приднестровье готовится к прекращению российского транзита через Украину

30.08.2019, Тирасполь, Михаил Рябов

Приднестровье разрабатывает меры на случай трех сценариев развития газового спора между Россией и Украиной.

Об этом на пресс-конференции в Тирасполе заявил президент Приднестровья Вадим Красносельский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Конечно, нужно быть готовыми ко всему. В настоящее время уже практически разработан блок проектов соответствующих законов о газе, в которых, по большому счету, и будут ответы на эти вопросы. Рассматривать их предстоит Верховному Совету в этом году. В данных законопроектах заложены различные планы: «А» – в случае сохранения транзита российского газа, «Б» – в случае уменьшения давления в трубе транзита российского газа, «В» – в случае отсутствия транзита российского газа. Каждый сценарий проговорен, по каждому варианту развития событий есть алгоритм действий должностных лиц», – сказал президент.

Он призвал не допустить паники.

«Мы не можем влиять на транзит газа, как не может на него влиять и президент Додон, который об этом постоянно рассуждает. Это не в нашей компетенции. Это в компетенции только двух президентов – господина Путина и господина Зеленского. Но мы должны, естественно, учитывать любой вариант развития событий, быть к нему готовыми», – подчеркнул Красносельский.

Ранее молдавский президент Игорь Додон озвучил прогноз, согласно которому с 1 января 2020 года транзит российского газа через Украину прекратится.

«Нам придется покупать газ у румын (а румынская труба так и не достроена), и Приднестровью нужно будет покупать газ. Нам просто не по карману давать его бесплатно», – сказал Додон.