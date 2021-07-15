15.07.2021, Москва, Елена Острякова
 
Дзен, Молдова, Политика, Приднестровье, Россия
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Приднестровье готово к переговорам с правительством Санду

Президент Приднестровья Вадим Красносельский готов вести переговоры новым правительством президента Майи Санду, которое будет...

Президент Приднестровья Вадим Красносельский готов вести переговоры новым правительством президента Майи Санду, которое будет назначено по итогам внеочередных парламентских выборов.

Об этом он заявил на встрече с членами Общественной ПМР, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я примерно такие цифры по раскладу сил и предполагал. Ничего такого экстраординарного в Молдове не произошло. Пришли к власти правые силы. Их вектор однозначно направлен на Запад. В любом государстве народ формирует соответствующую власть, формирует правительство с помощью депутатов, партий. И, естественно, они формируют органы управления, переговорную команду. И мы однозначно готовы вести переговоры. А повестка дня известна. Она объемная, от нее зависит жизнь людей как на правом, так и на левом берегу. В принципе, ничего не изменилось», — сказал Красносельский.

Он выразил надежду на то, что официальный Кишинев продолжит переговоры и не будет «генерировать агрессию». При этом Красносельский подчеркнул, что приднестровская сторона будет настаивать на дальнейшем присутствии российских миротворцев в регионе.

«А как по-другому? Без миротворчества невозможен переговорный процесс. Убери площадку миротворчества – все в разы еще больше усугубится. Не сомневайтесь в том, что Молдова, в частности многие политики, болеют реваншизмом. Мы не хотим захватить Кишинев, мы никогда не хотели их территории. Это они хотели нас захватить», — сказал Красносельский.



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