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28.04.2021, Москва, Елена Острякова
 
Вандализм, День Победы, Дзен, Молдова, нацизм, Общество, Политика, Приднестровье, Россия, Скандал
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Приднестровье готово спасти выставку о советских воинах от вандалов в Молдове


Очередной акт вандализма в отношении памяти Великой Отечественной войны совершен в Молдове.

На этот раз вандалы украли все стенды фотовыставки «Помни меня», которые были размещены на ограде центрального парка в Кишиневе, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Выставка была приурочена ко Дню Победы. Ее готовили местные активисты с использованием архивных фото. Они уже написали заявление в полицию.

На инцидент отреагировало посольство РФ в Молдове.

«Очередная выходка наследников поражения зафиксирована в Кишиневе. В канун Дня Победы осквернена выставка молодежных активистов, посвященная памятным вехам Второй мировой войны. В частности – освобождению молдавской земли от фашистских захватчиков в ходе Ясско-Кишиневской операции 1944 года. Разделяем острую реакцию общественности и поддерживаем обращение авторов экспозиции в правоохранительные органы для привлечения к ответственности виновных», – говорится в официальном заявлении дипмиссии.

Президент Приднестровья Вадим Красносельский предложил создателям выставки разместить ее в Тирасполе.

«Кому понадобилось отбирать у жителей и гостей молдавской столицы возможность прикоснуться к истории края, вспомнить Ясско-Кишиневскую операцию, без которой неведомо, каким было бы будущее молдавского государства? Вот уж, действительно, наследники поражения, как их назвали в российском посольстве. Не сомневаюсь и в том, что выставка пользовалась вниманием. Предлагаю ее создателям продублировать экспозицию и оформить ее на территории Приднестровья», – написал Красносельский в своем телеграм-канале.

Напомним, в марте вандалы распилили на металлолом памятник героям Великой отечественной войны в молдавском селе Иванча. В феврале был осквернен мемориал героям Великой Отечественной войны в селе Руска Хынчештского района. В начале ноября 2020 года неизвестные изуродовали памятник советскому полководцу Григорию Котовскому в городе Хынчешты, который до 1990 года носил название Котовск.


В июле вандалы разбили облицовочную плитку на воинском захоронении Великой Отечественной войны в селе Гура Быкулуй. В апреле – разрушили мемориальную плиту с именами расстрелянных в годы фашистской оккупации советских граждан на месте в одном из парков Кишинева. В ноябре 2019 года неизвестные разгромили памятные гранитные плиты на стенах долговременной огневой точки 417 линии Сталина, расположенной на окраине села Кошница Дубоссарского района.

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