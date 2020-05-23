Приднестровье и Молдова не хотят, чтобы их сравнивали с Украиной и Донбассом

23.05.2020, Москва, Елена Острякова

Сравнивать приднестровский и донбасский конфликты нельзя.

Об этом в эфире украинского телеканала КРТ заявил экс-министр иностранных дел Приднестровья Владимир Ястребчак, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Навязывать наши рецепты было бы, мягко говоря, некорректно. На протяжении какого-то времени в Украине говорили о сценарии приднестровизации. Смею вас заверить, мы здесь также опасались сценария донбассизации… Возможно, с каким-то творческим осмыслением приднестровский опыт можно применить, но каждая ситуация уникальна. Самое главное в нашем опыте – 28 лет мирного сосуществования. Не льется кровь, и созданы мирные механизмы», – сказал Ястребчак.

В свою очередь бывший вице-премьер Молдовы «по реинтеграции» Александру Фленкя считает, что сравнение с Донбассом мешало решить многие проблемы с Приднестровьем.

«Оглядка крупных международных игроков, вовлеченных в переговоры по Приднестровью, на другие конфликты не помогает, а является сдерживающим фактором. Я был свидетелем того, когда в нашем переговорном процессе некоторые вещи могли решиться гораздо быстрее, и консенсус между всеми игроками был бы достигнут, но боязнь создать прецедент зачастую является сдерживающим фактором», – сказал Фленкя.