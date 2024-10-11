Приднестровье иницирует референдум об отношении к ЕС среди своих граждан

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Руководство Приднестровской Молдавской Республики считает несправедливым, что мнение приднестровцев не учитывается при проведении референдума о евроинтеграции.

Республика намерена узнать об этом процессе мнение собственных граждан, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В связи с планами Молдовы проигнорировать позицию приднестровского народа, даже не попытавшись предложить открыть участки для голосования на территории Приднестровья, отмечаем, что для получения реального мнения всех приднестровцев считаем вполне возможным проведение референдума об отношении к Евросоюзу на своей территории», – сказано в пресс-релизе, распространённом министерством иностранных дел Приднестровья.

Приднестровье открыто для обсуждения параметров выражения мнения его жителей с момента объявления референдума в конце прошлого года.

«Мы ожидали соответствующего подхода от молдавской стороны, чтобы в соответствии с демократическими принципами и процедурами всем приднестровцам была предоставлена возможность высказать свое мнение по вопросу, который влияет на их будущее», – говорится в заявлении МИД ПМР.

В отсутствие такого диалога непризнанные власти в Тирасполе теперь считают целесообразным организовать собственный референдум об отношениях с ЕС.

«Плебисцит может состояться на основе соглашения между сторонами, с привлечением международных наблюдателей и при соблюдении демократических принципов», – подчёркивают в Тирасполе.

«Прошло достаточно времени, чтобы понять простую истину: нельзя найти справедливое и прочное решение конфликта, не принимая во внимание мнение людей», – говорится в заявлении.

Инициативу приднестровцев поддержал экс-президент Молдовы Игорь Додон.

«Я приветствую политическую мудрость и зрелость руководства Приднестровского региона и призываю руководство Молдовы сделать шаг навстречу, однако уверен, что действующая власть этого не сделает, потому что её интересует совсем другое. Но я очень рад, что сделан первый реальный шаг, впервые в истории современной Молдовы, для сближения граждан и избирательных процессов двух берегов Днестра. Надеюсь, что следующая власть, которая будет после этих президентских и предстоящих парламентских выборов, пойдёт навстречу и начнёт движение в этом направлении», – отметил он.

Бюро по реинтеграции Молдовы назвало предложение МИД Приднестровья открыть участки на своей территории для проведения референдума о вступлении Молдовы в ЕС среди жителей Приднестровья незаконным.

«Всех граждан Республики Молдова вне зависимости от того, где они проживают, ждут на референдуме 20 октября. Для жителей в восточных районах Молдовы будут открыты 30 избирательных участков в периметре Зоны безопасности в населённых пунктах под контролем конституционных властей. Открытие избирательных участков в неконтролируемом периметре, где нет никакой гарантии безопасности процесса, никакой уверенности, что не будет внешнего вмешательства, способного повлиять на результат, противоречит нормам закона», — сказано в заявлении.