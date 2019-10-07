Приднестровье хочет остановить молдавскую блокаду со стороны Украины
Приднестровье намерено не допустить ужесточения пропуска медикаментов и продуктов питания из Украины, передает корреспондент ПолитНавигатора.
Об этом министр иностранных дел ПМР Виталий Игнатьев заявил на встрече с президентом непризнанной республики Вадимом Красносельским.
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«Молдавская сторона планирует ввести очередной режим, так называемую вторую фазу контроля в пункте пропуска «Кучурганы», начиная с 1 февраля следующего года. Наша задача не допустить никаких дискриминационных действий, которые бы мешали гражданам Приднестровья получать продукты питания и лекарства, заниматься бизнесом и любыми формами деятельности. Никаких элементов экономического, таможенно-пограничного давления быть не должно», – цитирует Игнатьева официальный сайт президента ПМР.
Сегодня премьер-министр Майя Санду сообщила, что в ближайшее время намерена подписать с Украиной протоколы об увеличении числа пунктов совместного контроля на приднестровском участке границы.
«Надеюсь, что в ближайшие несколько недель мы подпишем протоколы с Украиной, чтобы увеличить число пунктов совместного контроля на приднестровском участке границы», – сказала премьер журналистам.
Приднестровская сторона намерена поднять этот вопрос 9-10 октября в Братиславе на встрече участников формата «5+2».
Два года назад Молдова и Украина открыли шесть совместных КПП на разных участках, включая Кучурган – Первомайск, который является крупнейшим транспортным узлом в Приднестровье.
Президент Приднестровья Вадим Красносельский расценил этот шаг как начало экономической блокады непризнанной республики. Власти Приднестровья обратились к международным партнерам с призывом не допустить односторонних действий со стороны Молдовы.
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