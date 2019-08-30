Приднестровье хочет забрать советский памятник, который не может защитить Додон

30.08.2019, Тирасполь, Михаил Рябов

Приднестровье предлагает молдавским властям передать ПМР подвергающийся атакам и русофобов памятник героям Великой Отечественной войны – тяжёлый танк ИС-3, находящийся в селе Корнешты Унгенского района.

Об этом на пресс-конференции в Тирасполе заявил президент Приднестровья Вадим Красносельский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В конце ноябре 2016 года этот танк оказался в центре скандала. По инициативе Анатола Шалару, который на тот момент был молдавским министром обороны и известным сторонником десоветизации, танк должен был быть демонтирован. Однако этому помешали депутаты от партии Социалистов Додона. Впрочем, сейчас монумент подвергается атакам вандалов, рассказал Красносельский.

«Вы знаете, буквально недавно мне попалась информация, в связи с которой я реально хочу обратиться за помощью к Игорю Николаевичу Додону. В Унгенском районе в одном селе стоит на постаменте танк ИС-3, который периодически подвергается нападениям вандалов, его разукрашивают разными цветами, его верхнюю часть уже разобрали – люк открыли.

Находится он в крайне неприглядном состоянии. Кроме того, по имеющейся информации, он не значится, как историческая ценность в Молдове и ни у кого на балансе вообще не состоит. Над ним просто глумятся.

Кто-то его защищает, кто-то не защищает, не знаю. Но его вид на сегодняшний день – крайне непотребный.

Поэтому я хочу обратиться к Игорю Николаевичу Додону: раз молдавское руководство не может защитить историческую память Советского Солдата, отдайте танк нам, в Приднестровье. Мы его приведем в порядок, поставим на постамент, и он будет служить ярким свидетельством победы советского оружия в период Великой Отечественной войны. И мы это, конечно же, сделаем», – сказал Красносельский.