Приднестровье между Молдовой и бандеровской Украиной: Что изменит Зеленский?

23.04.2019, Тирасполь, Андрей Сосновский

«Президентские выборы на Украине. Что дальше?» – конференция под таким названием накануне состоялась в Тирасполе, в Институте социально-политических исследований и регионального развития.

Исходя из выступлений ораторов, можно сделать вывод: приднестровцы стараются не раздражать Киев резкими заявлениями, чтобы не давать повода для ужесточения блокады республики, не имеющей общей границы с Россией и зажатой между бандеровской Украиной и Молдовой.

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В ПМР хотят сохранить возможность торговать с Украиной, пусть и не афишируя экономические связи, надеются на возобновление возможности массового отдыха на море в Одесской области, – пусть даже в условиях, когда политики из Киева на публику объявляют Тирасполь источником потенциальной угрозой и сепаратистским очагом.

Об этом – читайте в репортаже корреспондента «ПолитНавигатора».

Приднестровская тема во время кампании по выборам президента Украины не затрагивалась, тем активнее в непризнанной республике высказывают предположения о том, как новая украинская власть поведет себя по отношению к ПМР.

Замдиректора Андрей Моспанов, анализируя тренды в прогнозах относительно будущего президентства Владимира Зеленского, назвал формулировку «Порошенко-лайт» наиболее точной. По мнению эксперта, новый президент будет вести все тот же «антироссийский курс, но более тонкий, без агрессивного внешнего обрамления».

«Если будет какое-то, хотя бы косметическое смягчение украинской риторики по отношению к России, то можно ожидать и смягчения политики и по отношению к Приднестровью. Может быть, мы даже дорастем до того, что российские граждане мужского пола смогут беспрепятственно пересекать границу и попасть летом в Одессу», – сказал Андрей Моспанов.

Экс-замглавы МИД ПМР Игорь Шорников, отметил, что Зеленский объединил протестный электорат, и сравнил эту ситуацию с выборами президента Приднестровья 2011 года. Тогда Евгений Шевчук сменил на посту главы ПМР 20 лет находившегося у власти Игоря Смирнова, но особенных народных симпатий не снискал. Проводя параллели, участники дискуссионного клуба отметили, что высокий результат Зеленского на выборах может обернуться быстрым разочарованием избирателей.

Эксперты рассуждают о судьбе экономических связей Приднестровья с Украиной, которые на данный момент достаточно сильные. Так, в первом квартале 2019 года на долю Украины пришлось 52,6 % приднестровского импорта и 38,6 % экспорта, а торговый оборот составил 73,3 млн долларов.

«Мы еще не знаем, как решат действовать кураторы Зеленского в отношении Приднестровья, нам предстоит очень много работы для того, чтобы сохранить наработанные контакты, – заявила бывший заместитель министра информации и телекоммуникаций республики Светлана Антонова. – И очень жаль, что мы отстранили от этой работы наши общины. Украинская община во времена Игоря Смирнова много работала с Винницкой областью, с Одесской, с Херсонской. Сотрудничество велось и в экономике, и в культуре, и в гуманитарной сфере».

Участники дискуссии даже вспомнили идею еврорегиона «Днестр» – экономический проект сотрудничества граничащих друг с другом нескольких областей Украины, Молдовы и Приднестровья. Он обсуждался в 2010 году, но не был реализован по политическим мотивам.

Тележурналист из Кишинева Елена Пахомова, комментируя высказывания приднестровских экспертов, констатировала: приднестровцы уникальны тем, что «всегда позитивны и всегда на что-то надеются, быть может, это и помогает им выживать».

«Нужно разделять предвыборные выступления политиков и реальную жизнь. Точно так же нужно отделять политику от экономики и от нас с вами – тех, кто водит детей в детский сад, платит налоги, ощущает подорожание хлеба. В экономическом плане как были протоптаны тропинки – так и будут. И вы, и я прекрасно знаем, что никогда в Приднестровье рассказывать про все тропинки не будут, потому что избиратель не поймет, почему приднестровские политики, бизнесмены налаживают связи с Украиной. Экономически все будет хорошо. А с точки зрения политики вы были и остаетесь – и сейчас ситуация еще более углубилась – сепаратистами. Тем более с появлением Крыма и Донбасса. Отношение к тем людям проецируется на вас. В политическом плане на вас будут давить все так же, и ничего не изменится», – сказала участница дискусионного клуба.

Елена Пахомова также отметила, что приднестровцы, которые в большинстве своем – русскоязычные, и у которых нет проблем с защитой родного языка, упускают из виду этот вопрос. Русскоязычным жителям Молдовы она знакома хорошо. Пахомова рассказала, что там все время приходится думать о том, как сохранять свой язык.

«Все, что есть русскоязычного на том берегу Днестра, – только благодаря русскоязычным. Вот мы какие-то там тщедушные, но мы все равно свое отстаиваем. Мы есть. Мы получаем образование на русском языке, с вузами, правда, проблема, но это тоже будет. А Зеленский говорит про украинский. Он сдает своих», – сказала журналист.

Самой серьезной проблемой Пахомова считает проблему газовую. «Самое страшное, что всех нас ждет, вне зависимости от того, кто будет президентом, – что у нас не будет газа. Вот об этом надо думать», – заключила она.

Депутат парламента ПМР Андрей Сафонов, комментируя перемены на Украине, предложил подумать, что можно Приднестровью в этой ситуации сделать для своего блага.

«Мы должны убеждать, что от Приднестровья никакой угрозы не исходит. Приднестровье – барьер на пути румынской опасности. Так или иначе, то, что Киев пропускает автомобили с приднестровскими номерами, ведется экономическое взаимодействие, – определенное отношение к нам. Одно дело – пропагандистская риторика, а другое – конкретное восприятие Приднестровья.

То, что Киев не делает многого из того, что требует от него Кишинев, тоже хорошо. Приднестровье облегчает Киеву задачу в том плане, что румыны не так сильно давят через определенные кишиневские политические силы на Украину. В Киеве понимают, что если Бухарест через Кишинев установит контроль над Приднестровьем, это будет означать, что Румыния – на полпути к Одессе. Ведь в 2008 – 2009 годах Румыния «отжала» у Украины газоносный шельф неподалеку от острова Змеиный, и вряд ли кто-то это забыл.

Перво-наперво для нас важно не суетиться, все экономические контакты развивать, поддерживать нормальные транспортные отношения. И не вмешиваться в украинские политические процессы», – сказал депутат.