Приднестровье может прекратить торговые отношения с Молдовой

Молдова, которая искусственно создает экономические проблемы Приднестровью, может сама столкнуться с более серьезным кризисом в экономике. В ПМР скопилась молдавская валюта в объеме миллиард леев (135 млн. долларов). Это связано с тем, что непризнанная республика продает Молдове больше товаров, чем покупает: в 2020 году экспорт составил 370 млн долларов, а импорт – лишь 250 млн долларов.

Об этом в интервью телеканалу «Первый Приднестровский» рассказал президент Союза промышленников, аграриев и предпринимателей Приднестровья Юрий Чебан, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Леи обесцениваются, потому что не соответствуют товарной массе. А товарной массы нет», – сказал Чебан.

Проблема в том, что молдавские банки по указанию своего правительства не открывают валютные счета приднестровским предприятиям и не позволяют конвертировать леи в валюту. Процесс стал нарастать после заключения Кишиневом контракта на поставку газа с Россией. Теперь газ для потребителей Молдовы обходится в 10 раз дороже, чем для жителей Приднестровья.

«Логика действий очень простая. Та масса леев, которая есть в Молдове, тоже начинает обесцениваться. Она и дальше будет обесцениваться в связи с другими тарифами по газовому контракту. Газовая составляющая будет влиять и на инфляционные процессы, а они потянут девальвационные процессы в Молдове. Нужна меньшая левая масса, чтобы усилить твердость лея. Давайте мы отдадим часть леев Приднестровью. За наш счет они собираются решать свои вопросы», – сказал Чебан.

От переизбытка леев страдают, прежде всего, крупные промышленные предприятия Приднестровья. В частности Молдавская ГРЭС, принадлежащая РАО ЕЭС, которая обеспечивает 70% потребностей Молдовы в электроэнергии. Дискриминационная банковская политика Кишинева может столкнуться с новым (после газового) энергокризисом.

«Молдавская сторона играет не в очень хорошую игру с Россией. Молдавской ГРЭС невыгодно получать молдавские фантики за реальный продукт. Вряд ли в ближайшее время будут перетоки со стороны Украины, потому что там дефицит. Скорее всего, наши коллеги из России пересмотрят стратегию взаимоотношений на следующий контрактный период. Здесь не только борьба между нашими банковскими системами. Коль скоро наиболее серьезно ощущает на себе негатив Молдавская ГРЭС, скорее всего, есть экстраполяции на РФ. Решение может быть найдено такое, что от него проиграет Молдова», – сказал Чебан.

Заместитель министра иностранных дел Приднестровья Александр Стецюк не исключает полного разрыва торговых отношений с Молдовой.

«Кишинев выбрал путь создания крупных проблем для осуществления внешнеэкономической деятельности Приднестровья и не готов идти на компромиссы. Выбрана стратегическая цель – обрушить межбанковские отношения. Кишинев преследует свои политические цели – подавление Приднестровья. Цель одна – нанести максимальный урон. Молдова последние два года активно реализует этот процесс. Блокировались не только международные трансакции наших агентов, но и финансовые обмены между предприятиями Приднестровья и Молдовы. Цель ясна, осталось Приднестровью сделать шаг в этом направлении. А, с учетом фактора переизбытка леевой массы, можно говорить о том, что разрыв отношения между Приднестровьем и Молдовой вполне реален. Времени для выправления этой ситуации осталось не так уж много», – сказал Стецюк.