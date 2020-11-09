Приднестровье надеется лишь на Россию

09.11.2020, Тирасполь, София Русо

В Приднестровье обсудили российское миротворчество в глобальном контексте и на Днестре. Этой теме, передает из Тирасполя корреспондент «ПолитНавигатора», посвятили круглый стол, который организовал Институт социально-политических исследований и регионального развития совместно с представительством Россотрудничества в РМ и Приднестровским филиалом Института стран СНГ в рамках мероприятий ко Дню народного единства.

Участники встречи отметили: роль, которую играет Россия в международных отношениях, еще предстоит оценить по достоинству, но уже сейчас очевидно, что российская политика нацелена на поддержание устойчивого мира на основе соблюдения международного права во многих регионах планеты и что РФ – страна с огромным миротворческим потенциалом.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Яркий пример тому – Пруто-Днестровский регион, оказавшийся после распада Советского Союза в зоне нестабильности. Присутствие России ее миротворческого контингента на берегах Днестра уже 28 лет обеспечивает мир и стабильность, допускает саму возможность мирного политического диалога между сторонами конфликта.

Миротворчество как внешнеполитическая национальная идея

Участники встречи отметили, что Россия вносит серьезный вклад в решение проблем современного мира, в поддержание атмосферы безопасности и стабильности.

Представитель Россотрудничества в Молдове Николай Журавлев отметил, что в сегодняшнем мире есть опасность столкновения в киберпространстве, происходит эскалация региональных конфликтов. В военно-политической сфере Соединенными Штатами Америки сворачиваются инициативы и договоры, которые действовали в течение многих лет. Россия при этом прилагает большие усилия, чтобы сохранить действующую систему международной безопасности. Так, после того как США в 2019 году развалили договор по РСМД, Москва сохранила приверженность мораторию на развертывание ракет средней и меньшей дальности, призвав международных партнеров пойти на аналогичные шаги.

«Мы видим проявления серьезных, титанических усилий, которые РФ предпринимает в переговорном процессе, оставляя открытыми и дверь, и калитку для перезаключения этих стратегических договоров», – заявил Николай Журавлев.

Он напомнил также, что в 1990-х годах Россия оперативно заморозила конфликты на постсоветском пространстве, и если бы не деструктивная роль Запада, многие из них были бы уже разрешены. Успешными примерами миротворчества являются действия России в Таджикистане, Киргизии, Приднестровье, Грузии, Южной Осетии и Абхазии, а сегодня – и на Украине.

«Москва сыграла главную роль в создании основы для политического урегулирования конфликта на Донбассе, Минских соглашений, неуклонно настаивает на их реализации, содействуя как минимум деэскалации конфликта», – отметил представитель Россотрудничества.

Важным успехом в деле предотвращения международных конфликтов стала и стабилизация ситуации в Сирии, подчеркнул он. При помощи РФ была сохранена сирийская государственность, предотвращен геноцид национальных меньшинств, существенно ослаблена террористическая угроза.

«Мы видим, что период сокращения влияния России на глобальном уровне в международных процессах остался далеко позади. Россия играет самую активную роль в поддержании стабильности в мире и, наверное, с уверенностью можно сказать, что роль России как глобального миротворца становится по большому счету внешнеполитической национальной идеей, которая горячо поддерживается всеми здравыми мировыми силами. Россия делает это не в одиночку, а совместно с международными партнерами, используя такие интеграционные проекты, как ЕАЭС, ШОС, делает это с учетом национальных интересов свои партнеров», – заявил Николай Журавлев.

Российская миссия на Днестре и «проблески» будущего демократического правления в США

Директор Института социально-политических исследований и регионального развития Игорь Шорников оценил нынешнее состояние и перспективы российского миротворчества на берегах Днестра. Для Приднестровья альтернативы действующему миротворческому формату нет – жителям непризнанной республики рассчитывать не на кого, кроме России.

ИСПИРР внимательно отслеживает все, что происходит в сфере российского миротворчества в регионе. В 2017-2018 годах, напоминает Игорь Шорников, произошел резкий нажим Молдовы на российское военно-политическое присутствие в регионе. Это проявилось в решении молдавского Конституционного суда; высылке пятерых российских дипломатов; выступлении тогдашнего лидера молдавской Демпартии Владимира Плахотнюка, призывавшего ЕС и США оказать давление на Россию; объявлении Дмитрия Рогозина персоной нон-грата в Молдове; инициативах Кишинева о выводе российских войск, прозвучавших с трибуны ООН, и т.д.

В 2019 году, с созданием коалиции Партии социалистов РМ и блока ACUM и отстранением от власти Плахотнюка климат вокруг миротворческой операции улучшился. Тогда Молдова даже согласилась – впервые за несколько лет – принять участие в праздновании годовщины миротворческой операции на Днестре.

В 2020 году обстановка в целом продолжает оставаться спокойной, несмотря на растущую напряженность в самой Молдове. Но ситуация может измениться.

«Владимир Плахотнюк, отстраненный от власти в Молдове, сохранил хорошие связи с американскими демократами, и они помогли ему выйти сухим из воды: Плахотнюк все еще является фактором молдавской политики. В 2017-18 годах он занялся самодеятельностью, пытался вмешательством в мировую политику сохранить власть за старыми проворовавшимися элитами.

Эта попытка была обречена на провал, особенно в период президентства Трампа, у которого были и остаются какие-то договоренности с Владимиром Путиным, наверняка и по поводу нашего региона; Плахотнюк залез в сферы, в которые даже европейцам соваться нельзя. Однако его старательность была замечена. Теперь, в случае победы Байдена, Плахотнюк может пригодиться США. Списывать со счетов его пока рано», – объясняет эксперт.

По мнению Игоря Шорникова, отдавать Майе Санду победу во втором туре президентских выборов в РМ преждевременно, но шансов победить у нее больше. А если не получится победить путем голосования, то в запасе есть революционный путь – массовые протесты.

«Если бы на выборах 3 ноября победил Трамп, нам бы не пришлось переживать за региональный статус-кво. Вероятная же победа Байдена может сделать из Санду послушного проводника вашингтонской политики. А сама эта политика может быть в целом направлена на передел сфер влияния на постсоветском пространстве. Все, что мы видим в последние месяцы в Белоруссии, Киргизии, Закавказье, произошло в тот период, когда Трамп уже стал «хромой уткой», все это – «проблески» будущего демократического правления в США. Впереди у нас сложные времена», – полагает Шорников.

Размытый образ будущего

Научный руководитель Тираспольской школы политических исследований Анатолий Дирун, рассуждая о военном и политическом аспектах миротворчества, задался вопросом: что делать дальше, когда главные задачи миротворческой операции – достижение и поддержание мира – достигнуты?

«С этим вопросом сталкиваемся и мы. Кишинев все чаще заявляет, что миротворческая операция становится тормозом для дальнейших контактов двух берегов Днестра. Около полугода наблюдаю, как в Молдове работает несколько медийных проектов по линии неправительственных организаций (например, один из них – “Zona de Securitate”), которые подсвечивают ситуацию в Зоне безопасности в определенном ключе – с точки зрения простых людей, которые не могут пересечь границу, попасть в свой дом и т.д. Сегодня важно сосредоточиться на концепции будущего – это важно, поскольку в Молдове идет борьба, выбор пути, по которому будет двигаться страна», – говорит эксперт.

Он предлагает посмотреть на проблему и с другой стороны. У самого Приднестровья сегодня складывается «размытый образ будущего», есть психологическая усталость населения, внутренняя ситуация в ПМР довольно сложная – все это косвенно может влиять на стабильность миротворческой операции. «Миротворческие операции сегодня не переформатируются военным путем, они меняются путем военно-политических технологий», – напомнил Дирун.

Николай Журавлев полагает, что «лучше с «некоторой усталостью» заниматься миротворческой операцией, переговорным процессом, чем если здесь погибнет хотя бы один человек».

Игорь Шорников, в свою очередь, заявил, что, несмотря на неурегулированность конфликта и неясное будущее, присутствие русского солдата на земле позволяет приднестровцам чувствовать себя уверенно и спокойно.

«Благодаря России мы чувствуем себя людьми – вокруг нас бушует океан неблагоприятных социально-политических процессов, мы видим вмешательство внешних игроков, видим давление, но знаем, что всегда можем положиться на Россию. Это большое достижение, что в 1990-е годы наш народ смог остановить геополитическое отступление России. Она здесь задержалась, и благодаря этому мы можем говорить на русском языке, пользоваться всеми человеческими, гражданскими правами», – отметил Шорников.

Российское миротворчество – это не про пиар

Участники встречи провели параллели между конфликтом на Днестре и конфликтом в Нагорном Карабахе, который до недавнего времени, как и приднестровский, был «замороженным». Эксперты говорили о том, почему так сложно организовать миротворческий процесс в Арцахе.

Представитель МИД Приднестровья, эксперт Объединенной контрольной комиссии (ОКК управляет миротворческой операцией на Днестре) Дмитрий Паламарчук отмечает, что в обоих регионах есть российское присутствие, но формат его отличается.

«В Армении у России лишь военная база, здесь же миротворцы России и двух конфликтующих сторон находятся на линии соприкосновения, в Зоне безопасности, и в этом плане они намного эффективнее могут влиять на процесс обеспечения безопасности в зоне ответственности Совместных миротворческих сил. Это один из критериев, который подтверждает уникальный характер миротворческой миссии на Днестре. Если у молдавской стороны гипотетически возникают соблазны, подобные тем, которые есть у руководства Азербайджана, именно миротворческая операция является сдерживающим фактором, щитом, который не позволяет этим планам претвориться в жизнь», – сказал приднестровский дипломат.

Россия прилагает большие усилия по урегулированию конфликта в Закавказье, просто не все они публичны, говорит представитель Россотрудничества Николай Журавлев.

«Несколько дней назад состоялся телефонный разговор Путина, Алиева и Пашиняна по Карабаху. Что может быть более серьезным признаком? Президент РФ инициировал переговоры лидеров двух стран – сторон конфликта, переговоры прошли при прямом посредничестве России», – констатировал он.

По словам Журавлева, «международный диалог идет крайне активно, но далеко уже зашедший конфликт в Нагорном Карабахе «по щелчку» не решить».

«Школа советской, российской дипломатии – это в меньшей степени про пиар, про публичность, которая бывает вредна для практической работы», – подчеркнул представитель Россотрудничества.