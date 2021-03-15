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15.03.2021, Москва, Елена Острякова
 
Дзен, Молдова, Политика, Приднестровье, Румыния, Украина
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Приднестровье не дает Молдове стать Румынией

Новости Украины

Наличие Приднестровья не позволит Молдове стать частью Румынии.

Об этом в интервью youtube-каналу «Перший Козацький» заявил украинский политолог Сергей Белашко, передает корреспондент «ПолитНавигатор».

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«Сегодняшнюю Молдову нельзя рассматривать без Приднестровского региона. Молдавский берег Днестра будет стараться максимально румынизироваться, хотя настроения в разных регионах разные.

Что касается Приднестровья, то политические системы, ментальность, язык за 30 лет ушли по абсолютно разным направлениям. Но эти две системы в рамках одной страны как-то существуют, притерлись друг к другу, приноровились. Между ними нет военных конфликтов. Пошли (это очень хороший признак) массовые межрегиональные браки. Молдова валидирует приднестровские документы. При этом абсолютно разные системы образования, политические системы, культурные коды и пантеоны героев, разная ментальность.

Но наличие Приднестровья не даст полностью румынизироваться Молдавии. Молдавский политик или общественный деятель в какой-то степени всегда думает о Приднестровье и вынужден на него оглядываться. В перспективе ближайших 10 лет румынизироваться Молдова будет, но полностью Румынией она не станет», – сказал Белашко.

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