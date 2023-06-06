Приднестровье не должно стать второй Гагаузией – функционер НАТО

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Военное вторжение в Приднестровье выгодно Украине, но не Молдове.

Об этом в эфире молдавского телеканала ТВ8 заявил директор молдавского Центра информации и документации НАТО Ион Тэбырцэ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это, в первую очередь, выгодно для Украины, потому что таким образом они решают проблемы. Я не знаю, насколько это будет выгодно для нас. Я не думаю, что таким сценарием можно интегрировать приднестровский регион в молдавское общество. У нас и так есть проблемы с интеграцией в молдавское общество гагаузского региона. То же относится и к Приднестровью», – сказал Тэбырцэ.

Он считает, что в случае интеграции Приднестровья, этот регион не должен получить такие же права, как гагаузская автономия, которая игнорирует решения Кишинева про запреты русского языка и Георгиевской ленты.

«Когда мы будем вырабатывать план, очень важно не допустить ту ошибку, которую мы допустили с Гагаузией. Нужны четкие методы, чтобы интегрировать данное население в молдавское общество. Иначе у нас будет еще одна головная боль. Мы сейчас не знаем, какой подход избрать в отношениях с Комратом», – сказал Тэбырцэ.

Кроме того, по его мнению, Запад не даст Кишиневу разрешения на ввод ВСУ в Приднестровье.

«Мы должны учитывать и мнение наших партнеров по развитию. Я не думаю, что они готовы, чтобы Республика Молдова на данном этапе как-то была вовлечена в эту войну. Выглядит заманчиво, но есть и определенные риски», – сказал Тэбырцэ.