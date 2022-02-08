Приднестровье не поддержало молдавскую забастовку перевозчиков

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Молдавские пассажирские перевозчики вступили в трехдневную забастовку. Они требуют от правительства повысить стоимость билетов. Из-за возросших цен на топливо их услуги стали нерентабельны.

Прекратились и внутригородские и междугородние перевозки. Люди массово голосуют на трассах и вынуждены брать такси.

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Правительство прозападного президента Майи Санду утверждает, что проблема надумана. На самом деле транспорт якобы работает, и от граждан жалоб нет.

На самом деле продолжают работать только маршрутки из Приднестровья.

«Для Приднестровья ситуация оказалась не такой сложной, как прогнозировалось. На текущий момент на рейсы из Молдовы в Приднестровье не вышла незначительная часть молдавских перевозчиков. За счет приднестровских перевозчиков нам удалось закрыть возникшие пробелы, и никакого дискомфорта для пассажиров нет. Приднестровские перевозчики сразу заявили, что они не присоединяются к забастовке и готовы взять на себя дополнительные рейсы», – сказала в эфире местного радио директор «Автостанций Приднестровья» Олеся Урсул.

Молдавские перевозчики предлагали приднестровским коллегам поддержать забастовку. Однако провокаций против «штрейкбрехеров» не случилось.

В Приднестровье цены на топливо значительно ниже. Однако, если молдавское правительство удовлетворит требования бастующих, пострадают от высоких цен на билеты на только молдаване, но и приднестровцы.

«Оператор перевозок производит продажу билетов по тарифам, предоставленным перевозчиком, мы будем вынуждены продавать билеты по новым ценам», – пояснила Урсул.