Приднестровье не пустило к себе молдавских политиков-русофобов

25.10.2020, Москва, Елена Острякова

Власти Приднестровья не пустили на территорию республики кандидата в президенты Молдова от блока Unirea Дорина Киртоакэ, выступающего за объединение своей страны с Румынией. ПМР закрыла границу еще 17 марта из-за критической ситуации с коронавирусом в Молдове.

Об этом сам Киртоакэ написал в своем «фейсбуке», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У въезда в Дубоссары. Единственный «избиратель» в Приднестровском регионе, подконтрольный сепаратистскому режиму из Тирасполя, с которым я сегодня смог пообщаться под присмотром военных РФ, очень дружелюбный. Свободные и честные выборы 1 ноября с Калашниковым и российской армией?!», – написал Киртоакэ.

«Дорин – молодец! Он реально оценивает свои шансы у приднестровского избирателя. За него с готовностью проголосовал бы пёс Рыжик. Но с ещё большим рвением Рыжик отдал бы голос за котлету или кусок колбасы. А больше дурных нет. Пусть молит Бога, что не впустили. Страшно представить, в сколь глубокие анналы истории ему бы там запихнули его унионистские плакаты», – прокомментировала происшествие в своем телеграм-канале молдавская журналистка Елена Левицкая-Пахомова.

Накануне попытки въехать в Приднестровье Киртоакэ выступил с критикой идеи президента Молдовы Игоря Додона ввести обязательное изучение русского языка в школах.

Рейтинг униониста составляет менее 3%.

Но ранее на невозможность пообщаться с приднестровскими избирателями жаловалась в эфире одного из телеканалов главная конкурентка президента Додона Майя Санду.

«Приднестровский режим меня не впускает на встречу с избирателями в регионе. Люди обо мне там знают только из агитматериалов Додона. Представляете, что они обо мне думают?», – лицемерно горевала прозападная Санду.

На самом деле она прекрасно понимает, что в стремящемся к России Приднестровье избирателей у нее нет. Поэтому последовательно выступает против открытия там избирательных участков (в день выборов граница будет открыта), пугая фальсификациями. Оппозиционерка утверждает, что в этом ее поддерживают молдавские избиратели.

«Люди на встречах мне говорят: мы не потерпим, если опять приедут приднестровцы и за 20 евро решат нашу судьбу. Я, конечно, этого не хочу, но власть должна сделать всё, чтобы этого не допустить и провести честные выборы», – прокомментировала Санду перспективу Майдана.

Глава Бюро по реинтеграции Молдовы Кристина Лесник заявила, что молдавские паспорта есть у 338 957 жителей Приднестровья (больше двух третей населения ПМР). Количество оформивших гражданство стало расти после того, как молдаване получили право безвизового въезда в ЕС.

Однако реально в молдавских выборах никогда не участвовало более 37 тысяч приднестровцев – и то, в случае организованного подвоза.

В этот раз для Приднестровья будет открыто 42 избирательных участка. Как утверждает председатель ЦИК, Дорин Чимил 238 тыс. граждан Приднестровья имеют право голосования.