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Президент Майя Санду, пользующаяся беспрецедентной открытостью со стороны Запада, может добиться принятия Республике Молдова в Евросоюз, но с одним условием – отказаться от Приднестровья, где до сих пор находятся войска и вооружение РФ.

Об этом экс-президент Румынии Траян Бэсеску заявил в ходе телепередачи на румынском канале B1 TV.

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«У Республики Молдовы есть шанс стать членом ЕС при массовой поддержке Румынии. И речь идет не только о политической поддержке в Брюсселе, но и о передаче опыта подготовки к вступлению. У Молдовы есть шанс стать членом ЕС или мы даже можем достичь ситуации воссоединения, но только с одним условием – отказаться от Приднестровья», – заявил Бэсеску в понедельник вечером в программе на канале B1. канал ТВ

Тот факт, что власти Кишинева заявляют, что не рассматривают такой сценарий, не означает, что так будет всегда. По мнению Бэсеску, потребуются «некоторые жертвы», учитывая, что российская армия не покинет конституционную территорию Республики Молдова.

«Что ж, представители политического класса из Кишинева должны понять, что прогресс евроинтеграции требует жертв. Одна из жертв, на которые им придется пойти, — это Приднестровье. Республика Молдова не может вступить в ЕС, если на ее территории находятся войска Москвы. То, что власти Кишинева сейчас говорят другое… Это позиция политика, который еще не поставлен перед решением. Сегодня, когда он знает, что до вступления относительно далеко, он говорит: нет, моя страна, наше Приднестровье… Приднестровье никогда не принадлежало ни Румынии, ни Республике Молдова», – заключил Бэсеску.