Приднестровье обратилось в Интерпол с целью расследовать удар дрона-камикадзе по Тирасполю

Елена Острякова.  
20.03.2024 20:58
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Диверсии, Запад, Молдова, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Скандал, Терроризм, Украина


Приднестровье намерено обратиться в Интерпол для оказания содействия в расследовании теракта с атакой дрона-камикадзе на приднестровскую воинскую часть в Тирасполе 17 марта. Представителям международной уголовной полиции будут представлены все имеющиеся доказательства.

Об этом заявило Министерство госбезопасности ПМР, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Приднестровье намерено обратиться в Интерпол для оказания содействия в расследовании теракта с атакой дрона-камикадзе...

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«Ввиду существующих угроз для Приднестровья, а также реальности совершенного террористического акта приднестровская сторона оставляет за собой право обратиться в международную организацию уголовной полиции – Интерпол, для оказания содействия в расследовании этого преступления. Представителям данной международной организации будут представлены все имеющиеся доказательства совершенного 17 марта террористического акта», – сказано в заявлении МГБ.

При этом Молдова не будет принимать участия в расследовании теракта, «так как этот инцидент произошел за пределами Зоны безопасности». Об этом заявил в телеэфире вице-премьер Молдовы «по реинтеграции» Олег Серебрян.

Глава МВД Молдовы Адриан Эфрос вообще назвал видеозапись теракта «монтажом».

«Это была часть кампании дезинформации, призванной вызвать панику, страх и нестабильность среди граждан. Это монтаж, никакого взрыва не было. Специалисты выскажутся подробнее», – покрывал террористов Эфрос.

Главный русофоб Молдовы депутат парламента Оазу Нантой назвал теракт «инсценировкой России для дальнейшего расшатывания ситуации».

17 марта барражирующий боеприпас, запущенный со стороны Одессы атаковал вертолет Ми-8МТ на территории одной из воинских частей Тирасполя. Пожар, возникший в результате взрыва, уничтожил вертолет.

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