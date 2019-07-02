Приднестровье отказалось менять статус российских миротворцев

02.07.2019, Москва, Елена Острякова

Российская миротворческая миссия в Приднестровье гарантирует сохранение мира не только в непризнанной республике, но и во всем Причерноморском региона.

Об этом в интервью российской «Парламентской газете» заявил президент Приднестровья Вадим Красносельский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы говорим не только о безопасности в Приднестровье. Мы говорим о безопасности в Причерноморском регионе. И базовым, ключевым элементом этой безопасности является российское присутствие здесь. Есть мир, что ещё надо? Поэтому все заявления об изменении формата миротворческой миссии не имеют никакого отношения к миру. Те, кто их делает, решают свои узкие политические задачи», – сказал Красносельский.

Он высказался против изменения формата миротворческой операции, в которой принимают участие российские, приднестровские и молдавские военнослужащие, а также наблюдатели из Украины.

«Несколько последних лет из уст различных политических деятелей слышны призывы к изменению миротворческого формата. По нашему мнению, это недопустимо. Мы последовательно выступаем за продолжение миротворческой миссии в существующем формате. Пока на берегах Днестра стоят миротворцы, здесь будет мир и согласие. Этот тезис разделяют все жители Приднестровья. Спросите любого, и он вам подтвердит мои слова», – сказал Красносельский.