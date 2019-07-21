21.07.2019, Москва, Елена Острякова
 
Молдова, Приднестровье, Россия
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Приднестровье отказалось обсуждать вывод русских войск

Представители Молдавии примут участие в праздновании годовщины ввода российских миротворческих сил в Приднестровье 29 июля.

Об этом сообщает телеканал «Первый Приднестровский», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Последние два года власти Молдавии бойкотировали это мероприятие и настаивали на преобразовании миротворческой операции в международную гражданскую миссию.

«Миротворческая операция остается незыблемой и будет проходить в том формате, который оказал ее эффективность до тех пор, пока мы не придем к окончательному всеобъемлющему и справедливому урегулированию конфликта между Молдовой и Приднестровьем. До этого момента никакой трансформации операции, вывода войск и так далее обсуждаться на любых уровнях переговорного процесса не будет. Потому что это единственный механизм, который обеспечивает мир, безопасность, нормальную жизнь людей», – сказал министр иностранных дел Приднестровья Виталий Игнатьев.

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