28.09.2020, Москва, Елена Острякова
 
Азербайджан, Армения, Война, Вооруженные силы, Нагорный Карабах, Общество, Политика, Приднестровье, Россия, Сюжет дня, Турция
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Приднестровье открыто поддержало Нагорный Карабах в конфликте с Азербайджаном


МИД Приднестровья выступил сегодня с заявлением, в котором поддержал народ Нагорного Карабаха в конфликте с Азербайджаном. Непризнанную республику приднестровские дипломаты называют Арцах, как это принято у армян.

Текст заявления размещен на официальном сайте МИД ПМР, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Внешнеполитическое ведомство Приднестровья выражает искреннее сопереживание и солидарность братскому народу Республики Арцах, вместе с армянским народом скорбит по погибшим, восхищается мужеством и стойкостью защитников страны, желает скорейшего и прочного мира», – говорится в заявлении.

Сегодня же глава МИД Приднестровья Виталий Игнатьев провел телефонный разговор с министром иностранных дел Нагорного Карабаха Масисом Маиляном и выразил надежду на скорейшее прекращение кровопролития.

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