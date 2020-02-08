Приднестровье ответило на призыв Додона к «Транснистрии» объединиться: «Вернитесь к реальности»

08.02.2020, Москва, Елена Острякова

Президент Молдовы Игорь Додон вновь предложил Приднестровью объединиться на условиях «довольно большой автономии». Об этом он заявил в эфире своего youtube-канала, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Правда, когда Додон говорил на румынском, и потом, когда перешел на русский, в румынских титрах для страны на левом берегу Днестра употреблялось название «Транснистрия», введенное оккупационными румынскими властями в 1941-м году. Это название в Приднестровье считают оскорбительным и неприемлемым.

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«Ненавидим мы друг друга или нет. Мы – единая страна, дорогие жители левого берега, мы все – граждане Республики Молдова. На левом берегу 300 тыс. жителей Приднестровья (в титрах Transnistriei) получили документы, которые выдает официальный Кишинев.

Да, у нас есть конфликт, который еще не решен. Кто виноват – можно очень долго спорить. Мы не должны забывать те времена, потому что это черная страница в нашей общей истории. Но если мы будем говорить только об этом и о ненависти, мы никуда не дойдем. Мы должны поскорее найти выход из этой ситуации и объединить страну. Де-юре все признают, что мы единая страна, но де-факто здесь одна власть, там другая, с которой у нас, кстати, хорошие контакты. Никто никого не ненавидит», – сказал Додон.

Он уверил граждан Приднестровья, что без Молдовы у них будущего нет, поскольку 70% промышленной продукции ПМР реализуется через Молдову: 40% уходит в Евросоюз по молдавским льготам, 30% покупают сами молдаване.

«То есть у нас практически экономическая интеграция полная. Надо решить еще проблему банков, но это реально», – сказал Додон.

В качестве уже решенных проблем он назвал признание Молдовой приднестровских дипломов, введение нейтральных автономеров для приднестровских автомобилей. Молдавский президент пообещал до 1 марта решить и проблему с мобильной телефонией (сейчас очень дорогой роуминг).

«Мы с нашей стороны делаем все, чтобы сблизить берега. Эта тактика малых шагов для простых людей. Как мы будем политически это решать? Нужно найти политическое решение – садиться и разговаривать. Мы готовы дать гарантии, довольно большую автономию. Но это должно быть в результате переговоров. Никто за нас эту проблему не решит – ни американцы, ни россияне, ни европейцы. Мы должны признать, что будущее у нас вместе. Потому что не будет независимости у этого региона», – резюмировал Додон.

Через несколько часов на его заявления отреагировал МИД Приднестровья. В заявлении, размещенном на официальном сайте ведомства, говорится, что утверждения молдавского президента противоречат «реальной ситуации в переговорном процессе, характеризующейся деградацией атмосферы и неспособностью молдавской стороны исполнять ранее взятые на себя обязательства».

В частности в сфере телефонии молдавские власти отказываются от взятых ранее на себя обязательств, а обещания Игоря Додона решить проблемы в банковской сфере, данные осенью прошлого года, до сих пор не выполнены.

«Как представляется, причина очередной волны искажающих действительность заявлений президента соседнего государства – прогрессирующая утрата Молдовой международного авторитета и былой уверенности в своих позициях. Выдумывая нежизнеспособные варианты «урегулирования», не имеющие ничего общего с реальностью, и одновременно с этим блокируя существующие механизмы поиска компромиссных решений, официальный Кишинев намеренно заводит процесс урегулирования в бесконечный тупик», – говорится в заявлении.

В связи с вышеизложенным Приднестровье призвало руководство Молдовы вернуться к реальности.

Губерна́торство Трансни́стрия — административно-территориальная единица, образованная румынскими властями на территории части оккупированных Винницкой, Одесской, Николаевской областей Украинской ССР и левобережной части Молдавской ССР во время Второй мировой войны. Столица — Одесса. Губернатор — профессор Георге Алексяну. Образована 19 августа 1941 года; де-факто ликвидирована советскими войсками 20 марта 1944 года в ходе Днепровско-Карпатской стратегической наступательной операции.

Приднестровье провозгласило независимость в 1991 году после выхода Молдавии из состава СССР. На референдуме это решение поддержали 97,7% жителей республики. В 2006 году был проведен повторный референдум, на котором 97,1% участников высказались за независимость и последующее свободное присоединение к РФ.