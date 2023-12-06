Приднестровье под неминуемым ударом, пока не возьмём Одессу – Басурин

На данный момент существует реальная опасность захода ВСУ на территорию Приднестровья, и Россия пока ничем не может этому помешать.

Об этом в эфире радио «КП» заявил бывший спикер армии ДНР, военный эксперт Эдуард Басурин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Эксперту напомнили заявление главы МИД РФ Лаврова о том, что Молдавии уготована участь следующей жертвы в развязанной Западом гибридной войне против России,

«Он говорит, что лекала Украины будут переходить на Молдавию. Украина же не входила в НАТО, в ЕС не входила. Но то, что происходит в Молдавии, министр иностранных дел Молдавии заявил, что они сейчас будут требовать от России вывода военного контингента, который находится в Приднестровье. Речь о том, что эта территория фактически под аннексией Румынии, Молдавия как государство, наверное, скоро вообще прекратит своё существование. Он [Лавров] об этом речь ведёт. То, что хотели в своё время сделать с Грузией, когда их втягивали в конфликт с Россией. Лекала одни и те же, только точки разные. Если на Украине получилось, почему не получится в Молдавии? Лавров говорит, что горячие точки будут появляться и дальше. Поэтому этот момент нужно купировать, предотвратить, чтобы война не разрасталась, не становилась уже не локальной, а могла стать мировой. Поэтому он предупреждает своих слушателей на Западе, что мы знаем, что вы хотите сделать, и мы будем всячески мешать воплощению этих идей», – сказал Басурин.

Радиоведущий Иван Панкин уточнил, как Россия может помешать в этом Западу.

«Самое простое – это взять Одессу, потому что по-другому зайти на Приднестровье и на границу там – не получается. Есть ещё один вариант – через Карпаты, но это намного дольше и сложнее, зайти с севера. Это только Одесса. Одним словом, мы должны показать свою силу, с которой будут считаться. И слово, которое произнесёт на любой международной площадке что наш президент или какой-то другой политический деятель, его услышат и примут во внимание. По-другому не получится», – отметил эксперт.

Панкин спросил, есть ли опасность нападения ВСУ на Приднестровье или удара по складам с боеприпасами, как в своё время украинцы нанесли удар по Каховской ГЭС и обвинили во всём Россию.

«Нас вряд ли они в этом обвинят. Опасность есть уже давно, о ней говорили с 2022 года. Даже посещение главы ЦРУ и министра иностранных дел Великобритании в последнее время Молдавии, да и Санду встречалась в Киеве, говорит о том, чтобы привлечь Молдавию. Или через территорию Молдавии заход сделать, или через территорию Украины, но при этом Молдавия не будет вмешиваться. Поэтому это возможно. И здесь на данный момент мы помешать ничем не сможем. Мы даже десант высадить какой-то воздушный не можем, моря там нет никакого, поэтому проблема есть. Раньше там 200 тысяч было граждан РФ, сколько сейчас проживает, я не знаю. По поводу артиллерийских складов, о которые так копья ломаются, честно говоря, те снаряды уже непригодны, им пришёл срок. Конечно [взорваться] могут, если это взорвётся, я даже не представляю, что это будет по мощности – Хиросима или больше. Мало никому не покажется. А обвинить Россию будет глупо, потому что доказать будет невозможно. Скрыть это не получится, это нужно будет на весь мир бегать и кричать, кто виноват в этом. Контроль космический существует и будет видно, прилетела ракета или нет. А обвинить, что это была какая-то диверсионная группа – возможно, но это всё бездоказательно, но Запад давно это делает. Но смысла нет в этом – обвинить Россию, что она уничтожила эти склады, чтобы они якобы не попали врагу, нет. А вот развязать фронт и вынудить дипломатов России пересмотреть возможные разговоры в дальнейшем, на это могут пойти», – рассказал Басурин.